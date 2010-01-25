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    25 января 2010

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.80 RC3:

    17:10

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 128:

    16:45

    Диагностика: PC Wizard 2010 v.1.93:

    16:20

    Медиаплееры: MPlayer (2010-01-23):

    15:55

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.109:

    15:30

    Редакторы: RJ TextEd v.5.9.0:

    15:05

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.9:

    14:40

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.1.4 Beta:

    14:15

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.23 Platinum:

    13:50

    AMD выпустила Phenom II X2 555 Black Edition и еще четыре новых процессора:

    13:25

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1050:

    13:25

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.1.0.8:

    13:00

    BookBook — оригинальный чехол для ноутбуков Apple... и не только для них:

    12:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.131:

    12:35

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.93:

    12:10

    Аналитики IDC определили, что влияет на распространение SSD:

    11:45

    Графика: SView5 v.2.77:

    11:45

    Архиваторы: WinRAR v.3.92 Beta 1:

    11:20

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:55

    Утилиты: ASUS Express Gate HDD v.1.41.0.25:

    10:30

    Новые драйверы для кардридеров Texas Instruments:

    10:05

    Обновление драйверов для HD Audio IDT:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 января):

    09:15

    Lenovo вольется в ряды поставщиков электронных книг с моделью Tianji iBook EB-605:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 января 2010 года):

    08:50

    Системная плата Gigabyte X58A-UD3R оснащена интерфейсами SuperSpeed USB и SATA 6 Гбит/с:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 января 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 января 2010 года):

    08:00

    Судья ITC обнаружил нарушения трех патентов Rambus в продукции NVIDIA:

    08:00

    Конкурс моддинга PUSH N900:

    02:44

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