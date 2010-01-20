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    20 января 2010

    Samsung заплатит за мир с Rambus 900 миллионов долларов:

    21:00

    Представлены звуковые карты Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD и USB Creative Sound Blaster X-Fi HD:

    19:45

    Galaxy объединяет две видеокарты GeForce GTS 250 на одной печатной плате:

    17:55

    Фото дня: системная плата GIGABYTE на чипсете AMD 890FX:

    17:25

    Apple выпустила Security Update 2010-001:

    16:54

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 018:

    16:45

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.1.55:

    16:20

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.5.7:

    15:55

    123:

    15:40

    Резервное копирование: JaBack v.8.34:

    15:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.53.00:

    15:05

    Антивирусы: Avast! v.5.0.377:

    14:40

    GammaTech оснащает полностью защищенные ноутбуки 1 ТБ дисковой памяти:

    14:39

    Ноутбук MSI X-Slim X620 работает на одной зарядке батарей до 11 часов:

    14:20

    Резервное копирование: O&O DiskImage v.5.0.117:

    14:15

    Безопасность: CounterSpy v.3.1.2848:

    13:50

    Boot Camp 3.1 обеспечивает официальную поддержку работы Windows 7 на компьютерах Mac:

    13:33

    Безопасность: Deskman SE v.9.2.2:

    13:25

    Xilence предлагает владельцам ноутбуков компактный блок питания мощностью 90 Вт:

    13:20

    Утилиты: HotKeyz v.2.7.8.0:

    13:00

    Моноблочный ПК для детей Kids CyberNet Station оценен в $2000:

    12:52

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0104.1:

    12:35

    iPhone OS 4 может получить поддержку многозадачности:

    12:14

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.188:

    12:10

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 86:

    11:45

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.11 Beta:

    11:20

    Утилиты: TeraCopy v.2.12:

    10:55

    Интернет и сети: NetSetMan v.3.0.1:

    10:30

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Windows Vista):

    10:05

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.4.0:

    09:40

    Драйверы для камер Chicony:

    09:15

    Моноблочные ПК NEC ValueStar W получат новые процессоры, дисплеи с поддержкой FullHD и порты USB 3.0:

    09:00

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:50

    Обновление драйверов для HD Audio IDT:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 января):

    08:00

    Centurion 5 II — Cooler Master продолжает обновлять корпуса для ПК :

    08:00

    Камеры Samsung HZ35W и HZ30W относятся к категории «суперзумов»:

    07:00

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