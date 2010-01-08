  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 января 2010

    Ковер для мыши SteelSeries NP+ устойчив к влаге и загрязнениям:

    19:43

    Skiff и Marvell предлагают набор для разработки «электронных книг»:

    19:19

    Корпуса камер Samsung ST5500 и ST5000 изготовлены методом гидроформовки:

    18:43

    Стыковочная станция Toshiba dynadock V подключается к ноутбуку одним кабелем:

    18:05

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.44:

    18:00

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.2.2.0 Beta:

    17:35

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.4:

    17:10

    Настройщики: Vista Manager v.4.0.0:

    16:45

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.7 Beta 12:

    16:20

    Смартбук Mobinnova Beam воспроизводит HD-видео в формате 1080p — спасибо, NVIDIA Tegra 2:

    16:05

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.121:

    15:55

    Sigma Designs демонстрирует беспроводное подключение мобильных ПК к HDTV:

    15:36

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.33.1000:

    15:30

    Камера Olympus mju TOUGH-3000 не боится падений на землю и в воду:

    15:05

    Настройщики: TweakRAM v.7.0.01.10:

    15:05

    D-Link выпускает свой самый быстрый маршрутизатор Wi-Fi 802.11n :

    14:46

    На что способны три видеокарты GF100 в конфигурации 3-way SLI?:

    14:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2540 Beta:

    14:40

    Apple тестирует Mac OS X 10.6.3:

    14:38

    Антивирусы: Protector Plus v.8.0.g02:

    14:15

    Panasonic попросит за карточку памяти $600:

    13:52

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.40:

    13:50

    Фото дня: системная плата ECS на наборе системной логики AMD RS890:

    13:28

    Интернет и сети: NetSetMan v.3.0.0:

    13:25

    В марте AVerMedia начнет продажи USB-видеорекордера высокой четкости :

    13:10

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.5.6:

    13:00

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.17:

    12:35

    Buffalo предлагает карту расширения с портами USB 3.0 для ноутбуков:

    12:25

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.3.0.0:

    12:10

    Монитор UltraSharp U2711 — первый гигант Dell с IPS-панелью разрешением 2560x1440 пикселей:

    11:55

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.288.1 Beta:

    11:45

    Карты памяти KINGMAX SDHC Class 10 объемом 32 ГБ: быстрые, емкие и... не боятся воды:

    11:40

    Диагностика: CPU-Z v.1.53.1:

    11:20

    Из App Store загружено уже 3 млрд. приложений:

    11:12

    ViewSonic расширяет ассортимент мобильных и настольных ПК:

    11:10

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1464:

    10:55

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.30:

    10:30

    Smartfish ErgoMotion Keyboard — прорыв в эргономике клавиатур?:

    10:30

    Трио систем водяного охлаждения CoolIT Systems представлены на CES 2010:

    10:30

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCPxx:

    10:05

    Alienware 11x: самый компактный из игровых ноутбуков:

    09:45

    Обновление драйверов для HD Audio IDT:

    09:401

    Обновление драйверов для модемов от Conexant:

    09:15

    Мобильная платформа Tegra 2 в четыре раза быстрее своей предшественницы:

    09:15

    Планшет Paradigm Shift EMT-10AB/W: 10-дюймовый сенсорный дисплей и ОС Android:

    09:00

    Драйверы для тачпадов Alps:

    08:50

    Nexus One — у Google теперь есть свой телефон:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8150):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 января):

    08:00

    Сенсорная панель монитора 3M Display M2256PW поддерживает ввод десятью пальцами:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018