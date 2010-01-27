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    27 января 2010

    Планшетный ПК Apple представлен официально:

    23:30

    ASRock скоро выпустит еще одну системную плату типоразмера micro ATX на чипсете H55:

    21:25

    CEO издательства McGraw-Hill подтвердил, что Apple Tablet будет «потрясающим»:

    19:57

    Panasonic анонсирует камеру-«вездеход» LUMIX DMC-TS2, преемницу модели DMC-TS1:

    18:02

    В четвертом квартале поставки процессоров для ПК выросли по сравнению с прошлым годом на 31,3%:

    17:28

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.8 Build 8:

    15:55

    FTP-клиенты: TurboFTP v.6.00 Build 754:

    15:30

    Чистильщики: COMODO System Cleaner v.2.2.129172.4:

    15:05

    Трио блоков питания Cooler Master GX охватывает диапазон мощностей 550-750 Вт:

    15:00

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.4.2669:

    14:40

    Предварительные данные первых шестиядерных CPU AMD Thuban, дебютирующих в мае:

    14:36

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.2 r5869:

    14:15

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.0 RC4:

    13:50

    Камера PENTAX Optio E90 получила мягкое покрытие корпуса и функцию распознавания улыбок:

    13:35

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.6.6.196:

    13:25

    OWC использует контроллер SandForce в быстрых SSD объемом 50, 100 и 200 ГБ:

    13:12

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.1.0:

    13:00

    Бельгийские исследователи придумали оптическую память с произвольным доступом:

    12:45

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.02:

    12:35

    Общение в сети: Xfire v.1.120:

    12:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.04 Build 4475:

    11:45

    В камере Panasonic LUMIX DMC-FX66 используется технология «умного разрешения»:

    11:22

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.7 Build 86 Beta:

    11:20

    Мультимедиа: Fresh View v.7.88:

    10:55

    Архиваторы: PeaZip v.2.9.1:

    10:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0105.1:

    10:05

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    09:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    09:15

    Active Media Products увеличивает объем SSD типоразмера 1,8 дюйма до 128 ГБ: Модель SaberTooth ZX оснащена интерфейсом IDE

    09:00

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:50

    ViewSonic планирует выпуск монитора V3D241wm-LED, поддерживающего кадровую частоту 120 Гц:

    08:30

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (Pineview):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 января):

    08:00

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