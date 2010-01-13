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    13 января 2010

    Линейка AMP Atomix включает две карты расширения с портами SuperSpeed USB:

    19:45

    GLOBALFOUNDRIES завершила поглощение Chartered Semiconductor Manufacturing :

    19:37

    Создан гибрид компьютерной мыши и пылесоса:

    18:38

    Verbatim отметила свое 40-летие выпуском портативных HDD:

    18:23

    Эмуляторы: MAME v.0.136s:

    17:10

    Новый сканер ScanSnap S1500 Delux:

    16:47

    Резервное копирование: JaBack v.8.33:

    16:45

    Мультимедиа: Replay Music v.3.94:

    16:20

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20p:

    15:55

    MSI на CES показала три концептуальные разработки в области ПК:

    15:35

    CD/DVD: Virtual CD v.10.1.0.0:

    15:30

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.5.0:

    15:05

    Утилиты: DriverMax v.5.4:

    14:40

    Shuttle переведет моноблочный ПК X50 на новую плафторму:

    14:22

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.9 (13/01/2010):

    14:15

    HIS оснащает Radeon HD 5770 кулером собственной разработки и нестандартным набором выходов:

    13:57

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.1.110:

    13:50

    Мобильное Интернет-устройство Cowon W2 на процессоре Atom работает под управлением Windows 7:

    13:27

    Интернет и сети: Google Earth v.5.1.7894:

    13:25

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.3.0.0.1:

    13:00

    Altec Lansing Octane Plus 2.1 — многоканальная акустическая система с сателлитами необычной формы:

    12:35

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 125:

    12:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.01.12):

    12:10

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.3:

    11:45

    Корпус SilverStone SG07 типоразмера Mini-ITX вмещает 3D-карту Radeon HD 5970:

    11:35

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1025:

    11:20

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.16:

    10:55

    Процент выхода годных 40-нанометровых чипов пока не превышает 70%:

    10:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.35 Build 279:

    10:30

    Canon отказывается от батареек в камерах PowerShot A3000 IS и A3100 IS:

    10:11

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.8.3:

    10:05

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.35:

    09:40

    Энергия радиоволн Wi-Fi будет заряжать аккумуляторы:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    09:15

    О чем может говорить разрыв между XFX и NVIDIA?:

    08:55

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:50

    Первое впечатление о «недобуке» ASUS Neo на платформе NVIDIA Tegra 2:

    08:30

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:25

    Silicon Power первой в мире доводит объем карты памяти 400X Compact Flash до 128 ГБ:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 января):

    08:00

    В планах Intel на 2010 год выпуск более быстрых и дешёвых SSD:

    08:00

    Камеры Panasonic FP1, FP2 и FP3 отличаются повышенной компактностью:

    00:10

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