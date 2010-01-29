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    29 января 2010

    Недостаткам планшета Apple iPad есть простое объяснение:

    18:55

    3D-карта PowerColor PCS+ HD5670: производитель намекает на возможность «разгона»:

    15:45

    Acer использует в настольных ПК Aspire X3900 процессоры Intel Core i3 :

    15:20

    Panasonic анонсирует ноутбуки на 32-нанометровых процессорах Intel Core i7:

    15:05

    EIZO ColorEdge CG303W — 30 дюймов IPS для профессионалов:

    14:05

    LG оснащает NAS N2B1 встроенным приводом Blu-ray:

    13:22

    Утилиты: WinOrganizer v.4.2:

    13:00

    Семидюймовый смартбук Haleron Swordfish Mini можно купить за $149:

    12:35

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.13:

    12:35

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1052:

    12:10

    ASUS разрабатывает «экстремальный» вариант Radeon HD 5970 стоимостью около $1000:

    11:55

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.4.0.0 Beta:

    11:45

    Чистильщики: CCleaner v.2.28:

    11:20

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.28:

    10:55

    Что анонсирует Nikon в преддверии выставки PMA 2010?:

    10:45

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.55:

    10:30

    Intel продолжает лидировать на рынке графических решений, утверждают аналитики JPR:

    10:30

    Офисные приложения: EverNote v.3.5.0.1258:

    10:05

    Предварительные сведения о камерах Canon EOS 60D и 600D :

    10:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 29\01\2010:

    09:40

    Модель XPower на чипсете Х58 возглавит серию системных плат MSI Big Bang:

    09:30

    Диагностика: Intel Desktop Control Center:

    09:15

    Блоки питания FSP Blue Storm Bronze характеризуются высоким КПД:

    09:00

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    08:50

    Камера PENTAX Optio H90: лаконичная и функциональная:

    08:30

    Creative: драйверы и утилиты для аудио X-Fi Titanium:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 января):

    08:00

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