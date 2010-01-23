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    23 января 2010

    Представлена первая карта памяти с поддержкой интерфейса TransferJet:

    18:50

    Исследователи из Стэнфорда наделили ткань свойством электропроводности:

    15:00

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.0.2400:

    14:50

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.6:

    14:25

    Нетбук Packard Bell dot s2 на платформе Pine Trail появится в Европе до конца месяца:

    14:20

    Утилиты: GoodSync v.8.1.3.5:

    14:00

    Ультрамобильные устройства достанутся ARM, а не x86, полагают в ABI Research:

    13:42

    MSI выбрала для ноутбуков CX705 и CX605 чипсет SiS, CPU Intel и GPU AMD:

    13:05

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.41:

    12:35

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.302.2 Beta:

    12:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1605:

    11:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.4:

    11:20

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.609:

    10:55

    Запись: Express Burn v.4.31:

    10:30

    Verbatim раскрашивает миниатюрные USB-накопители емкостью до 32 ГБ в яркие цвета:

    10:30

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.40:

    10:05

    NComputing U170: тонкий клиент, подключаемый по USB:

    10:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 23\01\2010:

    09:40

    PhotoFast анонсирует поставки SSD G-Monster2 SFV1:

    09:30

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1.8:

    09:15

    В Европе начались продажи первого ноутбука ASUS Eee PC на платформе AMD:

    09:00

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.8.5:

    08:50

    Системная плата ASRock H55M Pro получила функцию удвоения производительности:

    08:30

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 января):

    08:00

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