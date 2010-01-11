  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 января 2010

    Nokia N900: обновление прошивки до версии 44.1:

    23:33

    Компактные камеры Panasonic FS10 и FS11: высокое разрешение, поддержка HD-видео и карт SDXC:

    23:10

    NVIDIA и Verizon Wireless показали Интернет-планшет с поддержкой Full HD:

    21:10

    Компактные камеры Olympus Stylus кое-что позаимствовали у «зеркалок» E-System:

    20:35

    Apple выпустила обновление Bonjour для Mac OS X:

    19:24

    Графика: SView5 v.2.76:

    17:10

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.1.0:

    16:45

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.5.5:

    16:20

    Системные платы MSI на чипсете Intel X58 совместимы с шестиядерными CPU Intel в исполнении LGA1366:

    16:07

    Текстовые редакторы: Notepad GNU v.2.2.8.26:

    15:55

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.5:

    15:30

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.4.2.696:

    15:05

    На CES представлены процессоры Intel Core «сезона 2010»: модели, частоты, цены:

    14:47

    Восстановление данных: R-Studio v.5.1 Build 130043:

    14:40

    Интернет и сети: TweakMASTER v.3.04 Build 3127:

    14:15

    Toshiba использует в ультратонких ноутбуках серии Satellite T100 платформу AMD:

    14:01

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.5.5:

    13:50

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.7.1849:

    13:25

    OCZ показала на CES 2010 новые блоки питания с высоким КПД:

    13:17

    Настройщики: System Mechanic v.9.5.5.0:

    13:00

    Камеры Canon PowerShot A490 и A495 поддерживают карты памяти формата SDXC:

    12:35

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.2 r5830:

    12:35

    Беспроводной контроллер iGUGU Gamecore превращает ПК в игровую консоль:

    12:10

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.0.140:

    12:10

    Архиваторы: 7-Zip v.9.10 Beta 3:

    11:45

    Тестовые приложения: HD Tune Pro v.4.01:

    11:20

    Sony анонсирует карточки памяти формата SecureDigital :

    11:09

    Системные платы ASUS на чипсетах H57 и H55 вошли в серии P7H57D и P7H55:

    10:57

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    10:55

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    10:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:05

    В ноутбуке Toshiba Satellite E205 используется технология Intel Wireless Display:

    10:00

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicro модели JMC25x/JMC26x:

    09:40

    Ещё две «флэшки» в виде ключей пополняют ассортимент LaCie:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 января):

    09:15

    3D-карты PowerColor PCS+ HD5870 и PCS+ HD5850 с оригинальными кулерами разогнаны в заводских условиях:

    09:05

    В планах Qualcomm выпуск двухъядерного процессора Snapdragon частотой 1,5 ГГц:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 по 10 января 2010 года):

    08:50

    Корпус Cooler Master CM 690 II представлен официально:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 по 10 января 2010 года):

    08:25

    ViewSonic наделяет семь фоторамок способностью показывать видео:

    08:05

    Все BIOS прошедшей недели (с 4 по 10 января 2010 года):

    08:00

    GLOBALFOUNDRIES будет делать процессоры для Qualcomm по нормам 28 нм: Qualcomm получит доступ к 28-нанометровой технологии GLOBALFOUNDRIES

    00:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018