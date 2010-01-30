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    30 января 2010

    В Японии продается устройство с 80 разъемами USB:

    15:28

    Антивирусы: Avast! v.5.0.396:

    14:40

    Сенсорная панель Cypress одновременно распознает «неограниченное количество прикосновений»:

    14:37

    Настройщики: xpy v.1.0.1:

    14:15

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.7.1875:

    13:50

    Чистильщики: WashAndGo v.12.c:

    13:25

    Apple iPad помешает поставщикам планшетных ПК обирать покупателей :

    13:17

    Мультимедиа: JAlbum v.8.6:

    13:00

    Корпус Antec ISK 310-150 рассчитан на системные платы Mini-ITX:

    12:47

    Мультимедиа: Acoustica v.4.1 Build 388:

    12:35

    Редакторы: jedit v.4.3.1:

    12:10

    USB-накопитель Apogee Astro Drive 266X читает данные со скоростью более 40 МБ/с:

    11:47

    Мультимедиа: Stellarium v.0.10.3:

    11:45

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.40 Build 287:

    11:20

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.04:

    10:55

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.196.34 для видеокарт NVIDIA:

    10:30

    Verbatim выпускает сетевые накопители Gigabit NAS объемом 500 ГБ и 1 ТБ:

    10:30

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    10:05

    Системную плату Gigabyte GA-Q57M-S2H можно заблокировать телефоном с Bluetooth:

    10:00

    Драйверы для TPM-чипов Infineon:

    09:40

    I-O Data завершает январь выпуском внешних винчестеров HDJ-U объемом до 2 ТБ:

    09:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    09:15

    Panasonic готовит к выпуску ноутбуки на процессоре Intel Core i5-520M:

    09:00

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:50

    PowerColor начала продажи 3D-карты Radeon HD 5850 собственной разработки:

    08:30

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.1:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 января):

    08:00

    Микроконтроллер Microchip PIC12F617 может сам программировать встроенную флэш-память:

    08:00

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