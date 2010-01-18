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    18 января 2010

    Compucase готовит крупное обновление семейства БП Cougar:

    20:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.206:

    19:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 126:

    19:25

    В платформе NVIDIA Ion 2 используется GPU GeForce G310 :

    19:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.8 Build 2544 Beta:

    19:00

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.2.300:

    18:35

    Текстовые редакторы: Notepad GNU v.2.2.8.27:

    18:10

    Мультимедиа: Soundbase 2010.01.17:

    17:45

    Запись: FinalBurner Free v.2.17.0.180:

    17:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.3:

    16:55

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5 Build 85:

    16:30

    Fujitsu перевела нетбук LOOX M на новую платформу:

    16:23

    Кодеки: x264 Video Codec r1391:

    16:05

    Intel продолжает выпуск процессоров в исполнении LGA 775:

    16:00

    Подтверждены сроки выхода 3D-карт AMD ATI Radeon HD 5450 и 5570:

    15:51

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.4.4:

    15:40

    Стандарт IEEE 802.16m будет готов к середине года:

    15:37

    Общение в сети: ICQ v.7.0 Build 1205:

    15:15

    Конвертеры: PSP Video 9 v.5.04:

    14:50

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.2.5.5113:

    14:25

    Начались продажи звуковой карты с пятью сменными ОУ Auzen X-Fi Bravura 7.1:

    14:15

    Настройщики: UltraMon v.3.0.9 RC:

    14:00

    Графика: TwistedBrush v.16.12:

    13:35

    Файловые обменники: BitComet 2010-01-15:

    13:10

    Enermax обновляет блоки питания четырех серий:

    12:55

    Чистильщики: WashAndGo v.12:

    12:45

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.01.17:

    12:20

    В тонком ноутбуке MSI X-Slim X420 соседствуют CPU Intel и GPU AMD:

    12:05

    Утилиты: Capture .NET v.7.0.3666:

    11:55

    Интернет и сети: Networx v.5.09:

    11:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187/RTL-8787L Wireless):

    11:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:40

    Новые драйверы для SATA AHCI-контроллеров Marvell MV91xx:

    10:15

    Драйверы для USB3-контроллеров Sony/Nec:

    09:50

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:25

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для SATA-контроллеров Intel:

    09:05

    Электронная книга ASUS DR-570 оснащена цветным дисплеем :

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 января):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 11 по 17 января 2010 года):

    08:30

    HP остается крупнейшим производителем готовых ПК:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 18 января 2010 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 января 2010 года):

    08:00

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