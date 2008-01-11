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    11 января 2008

    Типовые размеры ЖК-мониторов могут вскоре измениться:

    19:51

    Microsoft купит Logitech?:

    19:27

    CES 2008: ноутбуки Lenovo IdeaPad рассчитаны на «частный сектор»:

    19:11

    Matsushita становится Panasonic:

    18:29

    TV-тюнер Leadtek WinFast PVR2100 с аппаратной поддержкой MPEG2:

    17:42

    2 ГГц, 2 ГБ — Kingmax демонстрирует новые модули DDR3-памяти:

    17:17

    Совместная разработка UpZide и Tensilica позволит передавать HDTV по телефонной линии:

    15:43

    ASUS подготовила два ускорителя на GeForce 8800GS: EN8800GS и EN8800GS TOP:

    15:25

    D-Link DUB-9420 Wireless USB Starter Kit — когда хочется, чтобы провода не мешали:

    14:53

    DigiSAFE DiskCrypt Mobile DCM200: аппаратное решение для максимальной защиты данных на HDD:

    14:41

    CoolerMaster демонстрирует два гигантских кулера для CPU :

    14:23

    Lumanate использует видеопроцессор ViXS XCode 3106 в акселераторах серии Lazer, предназначенных для ПК:

    14:15

    DVI, HDMI и Display Port: аналитики оценили расстановку сил в прошедшем году:

    14:01

    SmileOnMyMac выпустила апдейты PDFpen, DiscLabel и др.:

    13:56

    Transcend выпускает JetFlash V10, бюджетный флэш-накопитель объёмом 16 ГБ:

    13:54

    Foxconn BlackOps — системная плата для энтузиастов :

    13:27

    Kopin выпускает самый маленький SVGA-дисплей в мире:

    13:03

    CES-2008: процессорный кулер Arctic Cooling Freezer Extreme и не только:

    12:47

    CES-2008: Everex CloudBook — новый UMPC за $399, конкурент ASUS Eee PC?:

    12:45

    CES-2008: Sliverstone Sabertooth — мышь из углеродного волокна с переменным dpi:

    12:09

    Saint-Gobain и Novaled объявили о прорыве в технологии OLED:

    11:54

    SPARKLE анонсировала несколько 1-ГБ адаптеров на базе GeForce 8500GT и GeForce 8600GT:

    11:50

    Electrovaya Scribbler SC4000 — планшетный ПК на процессоре Intel Core 2 Duo ULV:

    11:28

    ASUS показала серию ноутбуков M51 на процессорах Intel Penryn и графикой NVIDIA GeForce 9500M GS :

    11:27

    CES-2008: DisplayLink и IOGEAR показали первый в индустрии графический беспроводной адаптер — Wireless USB (WUSB) :

    10:26

    Новый Mac Pro предлагает больше производительности на каждый доллар стоимости:

    09:48

    Главный разработчик OLPC открывает собственное предприятие, чтобы создать ноутбук стоимостью... 75 долларов:

    09:36

    AMD анонсирует новый бренд AMD LIVE! для настольных и мобильных ПК класса High-end :

    09:31

    Hauppauge HD PVR — запись видео высокой четкости в формате H.264 на ПК:

    09:16

    Logitech MX5500 — набор клавиатура+мышь премиум-класса представлен официально:

    08:58

    Первые фото NVIDIA GeForce 9800GX2:

    07:58

    Shuttle kPC: еще один компьютер дешевле $200:

    07:04

    Новая цифровая зеркальная фотокамера Sony DSLR-A200 (α200):

    00:23

    Antec представляет серию корпусов Mini P180 и блоки питания Signature:

    00:09

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