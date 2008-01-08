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    8 января 2008

    Apple выпустила новые Xserve:

    23:58

    T612 — акустическая система для iPhone от Altec Lansing:

    23:11

    Verbatim представляет первые в мире 2X-скоростные диски для записи стандарта HD DVD:

    20:27

    Apple представила новые Mac Pro:

    19:20

    TwinMOS анонсировала Mobile Disk F2 — «флэшку» с идентификацией по отпечатку пальца второго поколения:

    18:33

    ViewSonic VLED221wm: дисплей с рекордной контрастностью и LED-подсветкой:

    15:45

    NVIDIA представляет технологию Hybrid SLI: знакомимся с GeForce Boost и HybridPower:

    13:08

    Kingston анонсировала новогоднюю флэшку DataTraveler 101 New Year Limited Edition :

    08:27

    ViewSonic выходит на рынок цифровых фоторамок анонсировав сразу три модели: DP701W4WH, DF88W-523 и DF87G533 :

    08:07

    GreenHouse — первая говорящая USB-мышь которая говорит фразу...:

    07:15

    Intel прекращает свое участие в проекте One Laptop Per Child (OLPC):

    06:58

    LG представила новый, пока безымянный UMPC на CES-2008:

    06:33

    Corsair представила 32-ГБ USB флэш-накопители Flash Voyager и Flash Survivor:

    06:14

    Sony анонсирует 16-ГБ карту Memory Stick PRO Duo:

    05:42

    Фото дня с CES 2008: 32-дюймовая фоторамка Smartparts:

    04:38

    Цена и прочие данные о GeForce 9800 GX2; ситуация на рынке high-end карт AMD и NVIDIA в 2008 году:

    03:04

    ZOTAC AMP! Edition — еще одна фабрично разогнанная карта, теперь на GeForce 8800GTS 512 МB:

    01:26

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