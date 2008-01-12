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    12 января 2008

    Alereon и SunPlusIT представили эталонный дизайн беспроводного HDD на технологии WUSB:

    23:11

    Японцы радикально увеличили скорость инфракрасного интерфейса:

    22:19

    Утилиты: Xpadder 2008.01:

    19:00

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.3.1.0.24:

    18:35

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.8:

    18:10

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.6.4:

    17:45

    AMD переносит выпуск некоторых CPU и уже в этом квартале выпустит 65-Вт Phenom:

    17:41

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.3.0.0.60:

    17:20

    Кодеки: DivX v.6.8.0.30:

    16:55

    Sapphire подготовила еще один вариант Radeon HD 3870 — с однослотовой системой охлаждения:

    16:50

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.01.08:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.2 Build 4:

    16:05

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.2.2.0.0:

    15:40

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.01:

    15:15

    Плата Foxconn F1: 4 интерфейса PCIe x16, водяная система охлаждения и модули Пельтье:

    15:07

    Настройщики: RegVac v.5.01.10:

    14:50

    Настройщики: StartUpLite v.1.07:

    14:25

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.19:

    14:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.07 Beta:

    13:35

    Apacer: 4-ГБ комплект модулей памяти DDR2-800:

    13:27

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.11:

    13:10

    Утилиты: GoodSync v.7.0.2:

    12:45

    Общение в сети: AIM v.6.5.9.1:

    12:20

    Чистильщики: Baku v.3.3 (Updated):

    11:55

    Запись: BurnAware Free Edition v.1.1:

    11:30

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.15.277:

    11:05

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.1.0.20:

    10:40

    Фото и тесты GeForce 9600 GT в сравнении с GeForce 8800 GS 384MB и 8800 GT 512MB:

    10:27

    Утилиты: AMD Power Monitor v.1.2.0:

    10:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6.0.20:

    09:50

    Новые SSD RIDATA позволяют загрузить Crysis менее, чем за 17 секунд:

    09:46

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4025:

    09:25

    Samsung полагает, что ценам на DRAM дальше снижаться некуда:

    09:25

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.5:

    09:05

    DFI LANParty DK 790FX-M2RS — системная плата под AMD Phenom для энтузиастов и оверклокеров:

    09:02

    Файловые обменники: BitComet v.0.98:

    08:45

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.02:

    08:30

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 13011:

    08:15

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.22.5:

    08:00

    Foxconn 45CMV — системная плата для экономных пользователей:

    07:05

    Intel планирует выпустить более быстрый бюджетный «двухъядерник» — Celeron E1400 во втором квартале 2008 года:

    02:14

    Intel уточняет сегментирование платформы Montevina:

    01:15

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