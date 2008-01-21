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    21 января 2008

    NVIDIA 8800GT будут работать с предыдущими моделями Mac Pro:

    23:58

    Boot Camp получил поддержку 64-битных версий Windows Vista:

    23:45

    Coolermaster выпускает водоблок Glacier 9200 для GeForce 8800 GT и GTS:

    22:37

    NX88T512HP: Gigabyte расширяет возможности разгона GeForce 8800GT:

    19:09

    CMEL может вскоре начать выпуск 3,5-дюймовых панелей AMOLED :

    18:31

    Фабрики, рассчитанные на 450-мм пластины, могут появиться не раньше 2020 года:

    18:15

    Колонки и web-камера в готическом стиле :

    17:19

    Компания GIGABYTE представляет платы с технологией Dynamic Energy Saver:

    17:08

    OSD Displays представила 7-дюймовую ЖК-панель со светодиодной подсветкой:

    16:49

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.44:

    16:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.874:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamEater Pro v.4.1.0 Build 196 Beta:

    15:15

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.03:

    14:50

    Запись: FinalBurner Free v.1.27.0.120:

    14:25

    Утилиты: Sticker Lite v.5.1:

    14:00

    USB-концентратор в кубе:

    13:56

    AMD официально представила GPU ATI Radeon E2400:

    13:37

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.32:

    13:35

    Медиаплееры: MPlayer (2008-1-20):

    13:10

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.1:

    12:45

    Антивирусы: ClamWin v.0.92:

    12:20

    ATEN Dual Rail ЖК KVM-консоль с поддержкой PS/2 и USB:

    12:18

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.0.91 Final:

    11:55

    Двухканальные контроллеры питания MIC2341 и MIC2342 соответствуют спецификации PCI Express 2.0:

    11:44

    Утилиты: ProduKey v.1.15:

    11:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.60:

    11:05

    Как система охлаждения Radeon HD 3870 X2 выглядит вблизи?:

    10:48

    Как заменить батарею MacBook Air?:

    10:47

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (19.01.2008):

    10:40

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.94:

    10:15

    Назван ориентировочный срок выхода плат на 55-нм GPU AMD RV770:

    09:52

    Интернет и сети: FlashGot v.0.7.5:

    09:50

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.0.0 Beta 5:

    09:25

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.6.6:

    09:05

    Настройщики: Vista Manager v.1.4.2:

    08:45

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.0.1106 Beta:

    08:30

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.0.1 Build 7859:

    08:15

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.42:

    08:00

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