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    18 января 2008

    PDF Shrink 4.2 имеет пакетный режим обработки файлов PDF:

    23:49

    Хватит ли панелей небольшого размера для всех недорогих ноутбуков?:

    23:45

    FlexTune — портативная АС для iPhone от Macally:

    23:25

    OCZ показала манипулятор Neural Impulse Actuator (NIA) в игре Unreal Tournament 3:

    23:00

    REAL представила REALbasic 2008:

    22:32

    Встраиваемые мониторы AXIOMTEK PANEL6153L и PANEL6173L оборудованы сенсорными панелями:

    20:39

    Hi-Fi в кармане: STMicroelectronics представила 24-разрядный звуковой ЦАП для мобильных устройств:

    19:42

    AMD рапортует об итогах квартала и года: названо количество четырехъядерных процессоров, проданных за три месяца:

    19:31

    AMD «починила» 65-нм процессоры, а быстрые 45-нм Barcelona выйдут во второй половине года:

    18:36

    Coolermaster Cosmos RC-1010 ESA: алюминиевый корпус с хорошим охлаждением:

    17:19

    4-ядерные Phenom 9100Е, Phenom 9150Е и новые Athlon 4850Е, 4450Е и 4050Е выйдут в 1-2 квартале:

    16:48

    В разъеме DisplayPort найдется место для USB:

    16:39

    Radeon HD 3690 — еще одна промежуточная версия, но с хорошим охлаждением :

    14:53

    Apacer выпустила 8-ГБ карту памяти microSDHC class6:

    14:30

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.4.8 Build 2:

    14:00

    Owltech OWL-PCCHS: корпус типоразмера Mini-ITX для домашнего сервера с лаконичным дизайном:

    13:48

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.68 Build 3344:

    13:35

    Утилиты: Spytech SentryPC v.2.20.08:

    13:10

    ASRock Penryn1600SLI-110dB — пока единственная плата на чипсете NVIDIA 650i SLI с поддержкой Intel Yorkfield?:

    12:51

    Утилиты: Ditto v.3.15.4:

    12:45

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.7.0:

    12:20

    OCZ PC2-8000 Platinum Edition Kit — 4-ГБ для оверклокера :

    12:19

    MSI выпускает серию системных плат на чипсете Intel X48 Express:

    12:10

    Утилиты: AutoMate v.6.2.4:

    11:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4031:

    11:30

    Mushkin: форсированный видеоадаптер GeForce 8800 GT:

    11:27

    Вышла самая емкая карточка Transcend — 32-ГБ 133X CompactFlash Card:

    11:15

    Антивирусы: ClamAV v.0.92-2:

    11:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.52 Build 1800 Final:

    10:40

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.12:

    10:15

    Утилиты: SUMo v.1.4.0.33:

    09:50

    Утилиты: WinMerge v.2.6.14:

    09:25

    Полугодичный график выпуска новых CPU Intel и снижения цен на существующие процессоры:

    09:19

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.11.275:

    09:05

    Чистильщики: CCleaner v.2.04:

    08:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.9.9.500:

    08:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.8.1:

    08:15

    Silex Technology SX-2000WG+ — первый в мире сервер Wireless USB, поддерживающий потоковый обмен:

    08:15

    Индия получает свой очень дешевый ноутбук MiLeap X:

    08:07

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 13161:

    08:00

    Angstrom Power предлагает заменить литиево-ионные батареи топливными элементами:

    00:15

    В первом квартале Intel прекратит продажи семи процессоров Core 2/Extreme :

    00:02

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