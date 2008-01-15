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    15 января 2008

    EMC Symmetrix DMX-4 — первое промышленное хранилище данных с применением SSD-носителей:

    22:48

    STYSEN E08 — корпус для 2,5" HDD с поддержкой «RFID security»:

    19:54

    CES-2008: Westinghouse Quad — 56" монитор-монстр с Quad Full HD ценой в $50 000:

    18:36

    MacTech публикует результаты тестов производительности Office 2008:

    18:01

    Newer Technology представила универсальный USB-адаптер для винчестеров и оптических приводов:

    17:37

    Ускорители GeForce 8800 GS появляются в магазинах Европы, первые цены:

    16:20

    Voltaic Generator: сумка-генератор для зарядки ноутбуков:

    15:45

    Elo 17A2 Touchcomputer: многофункциональный компьютер с моноблочной компоновкой:

    15:15

    Intel анонсирует еще 15 новых 45-нм CPU — для Montevina в мае:

    14:53

    BenQ выпустила самую тонкую 8-Мп камеру — BenQ DSC X800:

    13:56

    NEC CRVD-42DWX+: огромный вогнутый дисплей для игроков:

    13:52

    Infortrend выпускает первую в мире внешнюю RAID-подсистему на 2,5-дюймовых винчестерах SFF:

    13:46

    Sagem выпускает фоторамку AgfaPhoto AF5080W с интерфейсом Wi-Fi и Linux :

    13:35

    Micro Industries выпускает моноблок с 65-дюймовым экраном:

    12:27

    Юбилейный CPU-кулер Scythe Ninja — полностью медный:

    12:08

    Tandberg Data StorageLibrary T40+ — 150 ТБ памяти без дополнительного оборудования:

    11:07

    Wavecom добавляет в семейство Wireless CPU еще одну версию процессора GR64:

    09:15

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