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    19 января 2008

    Как и ASUS, Everex анонсирует недорогой компьютер с 9-дюймовым экраном:

    20:35

    Intel рассчитывает удвоить поставки мобильных процессоров за четыре года:

    20:20

    Производители сенсорных панелей предоставили образцы для новых моделей Eee PC:

    15:38

    MSI NX8800GT-PTD1GE: 1 ГБ памяти, DisplayPort и эффективное охлаждение:

    12:48

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.82a:

    11:55

    Инженерные образцы Intel Larrabee будут готовы уже в этом году, но внедрение затянется:

    11:38

    Ноутбук ASUS M50 станет первым продуктом с USB 3.0?:

    11:37

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.52:

    11:30

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.8.6:

    11:05

    Утилиты: DeviceLock v.6.2.1 Build 12269:

    10:40

    Утилиты: RegScanner v.1.62:

    10:15

    Чистильщики: CleanCenter v.1.68.1:

    09:50

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.12.0.112:

    09:25

    «Ноу-хау» Dell: теперь ноутбук может не только загореться, но и ударить током:

    09:16

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.4.1.6.75:

    09:05

    Безопасность: Device Sniffer - новая программа для перехвата данных, копируемых на сменные носители.:

    08:45

    IBM ISS Proventia Desktop теперь поддерживает Windows Vista:

    08:30

    ARIS: новые возможности и решения:

    08:15

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.8.1.278:

    08:00

    Недостающее звено в информации о CPU платформы Intel Montevina: цены:

    00:28

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