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    10 января 2008

    Parallels Server поддерживает Mac OS X Leopard Server в качестве гостевой ОС:

    23:42

    Adobe продемонстрирует на Macworld Photoshop Elements 6 for Mac:

    22:30

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.1:

    19:00

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC8:

    18:35

    Утилиты: Registry Drill v.4.2.0.6:

    18:10

    Чистильщики: Eraser v.5.86a:

    17:45

    Мультимедиа: Reaper v.2.030:

    17:20

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.89 Beta:

    16:55

    Антивирусы: Protector Plus v.8.0.с:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.2 Build 2:

    16:05

    Диагностика: EVEREST 2007 v.4.20.1245 Beta:

    15:40

    EVGA показывает собственные «двойные» мониторы и адаптеры USB-DVI:

    15:20

    Антивирусы: ClamAV v.0.92-1a:

    15:15

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.8.5.4:

    14:50

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.404:

    14:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.52:

    14:00

    Интернет и сети: 3d Traceroute v.2.3.33.56 Beta:

    13:35

    Резервное копирование: Backup4all v.3.10 Build 293:

    13:10

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.00:

    12:45

    Платформа Intel Skulltrail для энтузиастов показана на CES-2008 и обещает высокую производительность :

    12:29

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.47.12:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (07.01.2008):

    11:55

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.4.0 Beta:

    11:30

    CES-2008: ASUS показала ряд ноутбуков, в т.ч. игровой G70 с 2 х GeForce 8700M SLI :

    11:14

    Настройщики: TuneUp Utilities 2008 v.7.0.7992:

    11:05

    Завершена работа над спецификацией v.1.0 стандарта WirelessHD :

    10:46

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.53:

    10:40

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.7.7.15:

    10:15

    FontXChange — новый конвертор шрифтов для Mac:

    10:10

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.65:

    09:50

    ASUS подтверждает спецификации и называет сроки выхода второго поколения Eee PC:

    09:37

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.65:

    09:25

    Графика: mtPaint v.3.20:

    09:05

    Intego представит X5-версии своих продуктов на следующей неделе:

    08:53

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.38:

    08:45

    Hauppauge представила WinTV-HVR-950Q — USB-тюнер с поддержкой Clear-QAM и ATSC HD:

    08:44

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.8.8:

    08:30

    CES-2008: несколько фото USB 3.0:

    08:18

    Софт для сотовых: Floola v.2.4:

    08:15

    Утилиты: UnderCoverXP v.1.17:

    08:00

    Casio EX-S10 — самая тонкая 10-Мп цифровая фотокамера:

    07:44

    NVIDIA анонсировала Quadro FX 3700 — продвинутое решение для CAD / DCC визуализации:

    07:20

    CES-2008: Pretec анонсировала быстрые карты памяти CompactFlash 16, 24 и 48 ГБ:

    05:54

    Buffalo MediaStation — первый в мире внешний привод Blu-ray / HD DVD:

    05:31

    BFG выпустила GeForce 8800 GTS OC2 512MB Water Cooled Edition — на 30С холоднее аналогов:

    04:54

    TwinMOS анонсирует оверклокерскую память TwiSTER DDR3-1600 и DDR3-1800:

    04:27

    Серия ATI Mobility Radeon HD 3000 представлена официально:

    00:08

    NVIDIA MCP7A выйдет в апреле, а в августе — MCP7C:

    00:07

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