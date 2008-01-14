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    14 января 2008

    Проект OLPC заинтересовался американскими школьниками:

    22:40

    Цена и дата анонса Intel Skulltrail, платформы для компьютерных энтузиастов и игроков:

    21:18

    Портативный накопитель Iomega eGo обновлен: больше объем, второй интерфейс и новые цвета:

    18:20

    Freescale запускает новую линию по производству MEMS из 200-мм пластин:

    17:53

    Logitech diNovo Mini — мини-клавиатура с Bluetooth:

    17:37

    Консорциум SATA-IO решил упростить питание устройств с интерфейсом eSATA:

    17:06

    Фоторепортаж со стенда OCZ на выставке CES-2008: кулеры-монстры, элементы СВО, флэш-память и загадочный Neural Impulse Actuator...:

    16:05

    Графика: PhotoFiltre v.6.3.1:

    15:40

    Мультимедиа: FAVC v.1.06:

    15:15

    Запись: Oront Burning Kit v.2.4.2:

    14:50

    XFX готовится выпустить очень быстрый адаптер — GeForce 8800GS 680M XXX 384MB :

    14:49

    Модульный компьютер Advansus FPM610 — продукт совместной работы ASUS и Advantech:

    14:36

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.7.4:

    14:25

    Еще одна серия компактных камер Kodak Easyshare на CES-2008: M1033, M763, M863 и M893:

    14:14

    Winchester Systems наращивает объем массивов с поддержкой RAID 6 до 60 ТБ:

    14:01

    Утилиты: UnderCoverXP v.1.18:

    14:00

    Verbatim представила DVD-носители Qflix:

    13:47

    Настройщики: Fresh UI v.7.99:

    13:35

    Графика: Paint.NET v.3.22 Final:

    13:10

    Microsoft обновила дизайн Mactopia:

    12:52

    Мультимедиа: MP3tag v.2.39m Beta:

    12:45

    Все новые чипсеты NVIDIA будут иметь встроенную графику и поддержку Hybrid SLI:

    12:28

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.3.0:

    12:20

    Sony использует DisplayLink в стыковочных станциях для ноутбуков VAIO:

    12:16

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.5.2:

    11:55

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.1 Beta:

    11:30

    Imation удалось увеличить емкость ленточных картриджей за счет многоканальной записи:

    11:12

    ZOTAC разработала низкопрофильную карту на базе GPU G98-8400GS:

    11:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.0:

    11:05

    ASUS EAH3850 TOP/HTDI/512M: быстрейший адаптер на базе Radeon HD 3850:

    10:50

    4-ГБ наборы памяти Apacer DDR2-1066 для оверклокеров :

    10:41

    Утилиты: Autoruns v.9.02:

    10:40

    Платформа Intel Shelton выйдет в 3 кв. 2008 года, ждем обещанных $300 ноутбуков к концу года?:

    10:26

    Интернет и сети: FlashGot v.0.7.4:

    10:15

    Kodak показала новые «зум-компакты» — камеры Z1085 IS, Z1285 и Z8612:

    10:00

    Среди производителей HDD может появиться новый мощный игрок:

    09:56

    MAXDATA Belinea s.book 1: новый UMPC на платформе VIA:

    09:54

    Интернет и сети: Network Notepad v.4.6.2:

    09:50

    Кодеки: Codec v.8.2 Build 4:

    09:25

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.05:

    09:05

    Медиаплееры: Miro v.1.1:

    08:45

    NVIDIA G96 — фото чипа и первые данные о GeForce 9500GT:

    08:40

    Интернет и сети: Netvizor v.5.3:

    08:30

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.3.5:

    08:15

    Panasonic планирует увеличить производство датчиков изображения:

    08:01

    Интернет и сети: AdvancedRemoteInfo v.0.6.5.7 Beta:

    08:00

    Core 2 Duo E7000: новая серия 45-нм доступных процессоров Intel :

    00:24

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