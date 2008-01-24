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    24 января 2008

    VIA представляет процессорную архитектуру Isaiah — суперскалярные 64-бита:

    23:59

    Dataram поможет увеличить память рабочей станции Sun Ultra 40 M2 до 64 ГБ:

    23:54

    Connect3D Radeon HD 3870 X2 сразу же поступил в продажу, пока только в Японии :

    22:59

    Panasonic выпустила новый доступный привод с поддержкой Blu-ray — SW-5583-C:

    22:23

    К концу года светодиодная подсветка для экранов ноутбуков станет существенно дешевле:

    22:16

    Быстрая карта Sparkle Calibre P888+ обзавелась дочерней платой GDP2 Card:

    21:57

    WD выпускает Caviar SE, жесткий диск с плотностью 320 ГБ на пластину:

    21:56

    Full-HD будет «побит» японским форматом — 7680x4320 и 22.2-канальный звук — Ultra High-Definition TV:

    21:17

    Немецкий чипсет для оптической передачи имеет рекордно малое энергопотребление:

    20:20

    EOS 450D: попытка Canon улучшить DSLR для начинающих фотолюбителей:

    19:41

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1 (от 22 января):

    19:00

    Pentax представила компактную 8-Мп камеру Optio M50 :

    18:45

    Мультимедиа: Free Video Dub v.1.2.2.1:

    18:35

    Утилиты: GMER v.1.0.14:

    18:10

    Внешний привод MacBook Air с другими компьютерами работать не будет?:

    18:08

    Imation представит SSD-решения совместно с Mtron:

    17:59

    Настройщики: Vista Smoker Pro v.1.3:

    17:45

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 120:

    17:20

    Olympus удалось сделать карточки памяти xD-Picture быстрее:

    17:19

    USB.009 — еще один широкомембранный конденсаторный USB-микрофон MXL:

    16:56

    Sapphire HD3690: фото и производительность фабрично разогнанного адаптера:

    16:06

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.82b:

    16:05

    Веб-браузеры: Flock v.1.0.7:

    15:40

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.22:

    15:15

    Память DDR3 вплотную приблизится к DDR2 по цене уже в этом году:

    14:52

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.3.1.2:

    14:50

    Внешний вид и характеристики ASUS EAH3870X2:

    14:25

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.25:

    14:25

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 6043:

    14:00

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.31:

    13:35

    United Keys и Foxconn планируют выпустить клавиатуру с OLED-клавишами :

    13:30

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.01.050 Beta:

    13:10

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.5.5:

    12:45

    Графика: GIMP v.2.4.3:

    12:20

    Софт для сотовых: Floola v.2.5:

    11:55

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.14:

    11:30

    PowerColor выпустила свои варианты ATI Radeon HD 3650 и HD 3540:

    11:19

    Студийные мониторы M-Audio Studiophile BX5a Deluxe и BX8a Deluxe:

    11:14

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.9.9.10.600:

    11:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:40

    AMD могут купить:

    10:25

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.55:

    10:15

    Настройщики: vLite v.1.1:

    09:50

    Диагностика: System Stability Tester v.0.8.0:

    09:25

    CD/DVD: PowerISO v.3.9:

    09:05

    Диагностика: System Spec v.2.62:

    08:45

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.10:

    08:30

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.08:

    08:15

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.33:

    08:00

    GETAC B300 — защищенный ноутбук с необычайно ярким экраном:

    00:20

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