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    9 января 2008

    Файловые обменники: Cabos v.0.7.6:

    19:00

    Монитор Samsung SyncMaster 2263DX: одна голова хорошо, а две…?:

    18:57

    CD/DVD: UltraISO v.8.6.6.2180:

    18:35

    SanDisk представила «флэшку» с функцией автоматического онлайнового резервного копирования данных:

    18:16

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.0.6:

    18:10

    Настройщики: Vista Manager v.1.4.1:

    17:45

    Spinpoint A1: микродрайв Samsung емкостью 40 ГБ :

    17:39

    Samsung увеличивает емкость своих SSD-носителей до 128 ГБ:

    17:24

    Дефрагментаторы: WinContig v.0.78:

    17:20

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5.2 RC1:

    16:55

    Фото дня: огромный вогнутый экран Alienware на примере игры Crysis в разрешении 2880 x 900 точек :

    16:53

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.42:

    16:30

    Неофициальное ПО в iPhone стоит устанавливать с осторожностью:

    16:23

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.5.0.178:

    16:05

    Утилиты: SharePod v.3.6.3:

    15:40

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.37:

    15:15

    Мультимедиа: aTunes v.1.81:

    14:50

    Интернет и сети: TCPView v.2.52:

    14:25

    AMD Radeon HD 3870 X2 в тестах: двухпроцессорный адаптер впечатляет:

    14:08

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.7.3:

    14:00

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.8.1:

    13:35

    Редакторы: AkelPad v.3.4.5:

    13:10

    Verbatim выпускает новые диски Blu-ray:

    12:46

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.10:

    12:45

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.0.1539:

    12:20

    Samsung анонсирует Q1 Ultra Premium, нового флагмана своих UMPC:

    12:09

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.5.2:

    11:55

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.2 Build 1129 Beta:

    11:30

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.4.03 Beta:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.645:

    10:40

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.34:

    10:15

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.82:

    09:50

    Полку 1-ГБ версий адаптеров прибыло — Galaxy готовит свой оверклокерский вариант GeForce 8800GT 1GB:

    09:36

    Диагностика: CoreTemp v.0.96:

    09:25

    Intel представляет еще шестнадцать 45-нм процессоров :

    09:14

    Galaxy GeForce 8800GS 384MB — видеокарта с разъемом HDMI и тумблером для поднятия напряжения:

    09:10

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 53:

    09:05

    CES 2008: SanDisk представила образцы 12-ГБ карточек microSDHC :

    08:47

    Диагностика: CPU-Z v.1.43:

    08:45

    FileMaker выпустила финальную версию Bento:

    08:44

    Thermaltake показала на CES-2008 кулер DuOrb для CPU:

    08:42

    Диагностика: System Spec v.2.60:

    08:30

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.74:

    08:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.62:

    08:00

    BiTMICRO анонсирует твердотельный накопитель объёмом 832 ГБ:

    07:42

    SanDisk выпустила линейку карт памяти High-Definition Video Flash Card:

    07:24

    AMD Xilleon — новое семейство процессоров для улучшения качества видео ЖК-экранов:

    06:19

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