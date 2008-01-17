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    17 января 2008

    NVIDIA Hybrid SLI и GeForce 8200 на презентации в Токио:

    22:27

    VMware демонстрирует работу Leopard Server в виртуальной машине:

    22:25

    Call of Duty 4: Modern Warfare для Mac появится в мае:

    20:13

    Computer Dynamics SeaBrite: девять плоских мониторов для моря в усиленном исполнении:

    19:27

    Трансформируемый ноутбук Fujitsu LifeBook P1620: производительный и компактный:

    19:01

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.8.9:

    19:00

    Настройщики: DTweak v.3.7.3:

    18:35

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.3.7:

    18:10

    Ближайшее будущее платформы NVIDIA SLI — ОС-чипсет nForce 790i Ultra SLI:

    17:46

    Мультимедиа: QuickTime Lite for VCP v.1.09:

    17:45

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.60:

    17:20

    Compro: гибридные TV-тюнеры VideoMate Vista U2800F и T500F:

    17:07

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.02:

    16:55

    В университете Монреаля создали самую детальную в мире модель сердца:

    16:31

    Утилиты: ShellToys XP v.6.2.1:

    16:30

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.7.5:

    16:05

    Ноутбуки смогут работать по 40-50 часов от одного заряда батарей Li-Ion благодаря исследователю из Стэнфорда:

    15:50

    3DIcon пытается запатентовать виртуальный экран для объемных изображений:

    15:48

    Настройщики: Super Utilities v.7.8.1975:

    15:40

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.1.7.184:

    15:15

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.5 Final:

    14:50

    Резервное копирование: O&O DiskImage v.2.2 Build 2089:

    14:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7.6 Final:

    14:00

    ColorChip представляет приемопередатчик Meteor III для сетей GEPON:

    13:38

    Утилиты: Advanced Phonebook v.1.90:

    13:35

    Ricoh выпустила линейку беспроводных принтеров HotSpot:

    13:17

    Gigabyte выпустит свой «Eee PC» в июне :

    13:10

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.5.0 Build 0115 Final:

    13:10

    Диагностика: CoreTemp v.0.96.1:

    12:45

    Встраиваемые компьютеры AXIOMTEK eBOX630-830-FL и eBOX830-831-FL имеют пассивное охлаждение:

    12:29

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.96-7:

    12:20

    Снижение цен на процессоры Intel коснется вскоре и семейства Xeon:

    12:16

    ZyXEL начинает поставки оптических модемов для дома:

    12:13

    Графика: Inkscape v.0.46pre0-1 Beta:

    11:55

    33 года понадобилось бухгалтеру, чтобы понять, чего не хватает в клавиатуре:

    11:54

    Intel объясняет, в чем заключается ошибка в Yorkfield:

    11:52

    ASUS определилась с планами относительно Windows-версии Eee PC:

    11:50

    GOTVIEW: анонс TV-тюнера GOTVIEW X5 3D Hybrid PCI-E:

    11:47

    Медиаплееры: QT Lite v.2.3.0:

    11:30

    На Тайване научились улучшать Eee PC:

    11:07

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.4.0.620 Beta:

    11:05

    Настройщики: UltraMon v.3.0 Beta 2.1:

    10:40

    Avago Technologies первой выпустила приемопередатчики 10 GbE нового поколения:

    10:25

    Немного новых подробностей о GeForce 9600 GT:

    10:19

    Samsung SyncMaster 2493HM и 2693HM: мультимедийные мониторы с поддержкой Full HD:

    09:51

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.22:

    09:50

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.60:

    09:25

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.2.0.908:

    09:05

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 51:

    08:45

    Дни GeForce 7600 и 7300 сочтены:

    08:45

    Общение в сети: Xfire v.1.86:

    08:30

    Утилиты: Pitaschio v.2.21:

    08:15

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.24:

    08:00

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