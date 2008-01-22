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    22 января 2008

    Pole Position Remix — новая игра для iPod:

    23:29

    MacBook получит mulitouch-трекпад?:

    22:57

    Однокристальные продукты с поддержкой Wi-Fi 802.11n должны появиться в этом году:

    22:02

    Звуковой интерфейс/мобильный преамп E-MU Tracker Pre USB 2.0:

    21:55

    iPod nano получил новый цвет:

    21:53

    Фото дня: новый штатный кулер Intel Wolfdale:

    19:20

    Foxconn A7GM-S: плата Micro ATX с выходами DVI, VGA и HDMI на базе AMD RS780:

    19:19

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.0.0.42:

    19:00

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 13211:

    18:35

    QNAP: сетевое хранилище данных TS-409 Pro Turbo:

    18:17

    Запись: BurnAware Free Edition v.1.2 Beta:

    18:10

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.0.1:

    17:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.20 Build 1257 Beta:

    17:20

    ChipChilla — мощный чипсетный кулер для энтузиастов:

    17:05

    Настройщики: EF StartUp Manager v.3.50:

    16:55

    Новые ЖК-мониторы ViewSonic:

    16:47

    Настройщики: Throttle v.6.21.1.2008:

    16:30

    Настройщики: PCBoost v.3.21.1.2008:

    16:05

    Настройщики: SuperRam v.5.21.1.2008:

    15:40

    Настройщики: PCMedik v.6.21.1.2008:

    15:15

    Настройщики: GameGain v.2.21.1.2008:

    14:50

    Колонки iMONO — в компанию к кубическому USB-концентратору:

    14:28

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.5.7:

    14:25

    Выход AMD Radeon HD 3870 X2 перенесен, хотя карты уже готовы у производителей:

    14:22

    Мультимедиа: Solway's Internet TV and Radio v.1.55:

    14:00

    Panasonic Lumix LS80 — новая 8,1-Мп камера с простым управлением:

    13:37

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.01:

    13:35

    ASUS Striker II Formula: системная плата без компромиссов для платформы Intel:

    13:16

    Xilinx добавляет три 65-нм FPGA в семейство Virtex-5:

    13:10

    Утилиты: Pfrank v.2.14:

    13:10

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.87:

    12:45

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.02a:

    12:20

    AMD радует разработчиков встраиваемых систем новыми процессорами и чипсетом:

    11:56

    Графика: TwistedBrush v.15.07:

    11:55

    NETGEAR снижает цены:

    11:44

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.83:

    11:30

    DFI выпускает системную плату для игровых ПК LANParty DK X38-T2R :

    11:25

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.0:

    11:05

    Первые 45-нм процессоры Intel Core 2 Duo E8000 поступают в продажу:

    10:45

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.9.1 Build 2008.01.20:

    10:40

    Gartner: продажи ПК в 2007 году выросли на 13%, первенство сохранила Hewlett-Packard:

    10:35

    Seagate выпускает линейку жёстких дисков Momentus 5400.4:

    10:26

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 745:

    10:15

    Настройщики: WINner Tweak Pro v.3.9.0:

    09:50

    Утилиты: doPDF v.5.3.249:

    09:25

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.1:

    09:05

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5875:

    08:45

    Мультимедиа: SUPER 2008 Build 24:

    08:30

    Файловые обменники: StrongDC++ v.2.11:

    08:15

    Утилиты: DriverView v.1.1.2:

    08:00

    ELSA Gladiac 880GT Power Whale — GeForce 8800 GT в образе кита:

    01:01

    Возможно, последние неофициальные данные об ATI Radeon HD 3870 X2:

    00:18

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