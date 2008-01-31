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    31 января 2008

    SanDisk доводит объем своих карт SDHC до 32 ГБ:

    21:27

    ASUS P5E3 Premium WiFi-AP @n и Rampage Formula, платы на чипсете Intel X48:

    21:24

    Mustek подготовила 9,5" фоторамку PF-A950PS с NXT-динамиками:

    21:07

    WayTronX WayCool U350GX — эффективный гибридный кулер для 3D-карт класса high-end:

    20:28

    FastMac выпустила батарею для MacBook Pro 17”:

    19:45

    Sony анонсировала фоторамки DPF-D70, DPF-V700 и DPF-V900 c поддержкой Bluetooth, RAW :

    19:11

    Утилиты: Active@ Password Changer v.3.0 Build 0422:

    19:00

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.52:

    18:35

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.1 Beta 2:

    18:10

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.64:

    17:45

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.2.3.0.0:

    17:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.6.0 Beta:

    16:55

    Настройщики: PC Accelerator 2007 v.1.6:

    16:30

    Настройщики: GameOS v.2.7:

    16:05

    Настройщики: Game Accelerator v.7.1:

    15:40

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.4.0:

    15:15

    Чистильщики: Baku v.3.4:

    14:50

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.7.0.1:

    14:25

    Настройщики: RegRun Security Suite v.5.7 Beta:

    14:00

    Мультимедиа: Replay Music v.3.15:

    13:35

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.4.0129:

    13:10

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.75:

    12:45

    PowerColor и Inno3D отказываются от эксклюзивной поддержки AMD и NVIDIA соответственно (обновлено) :

    12:40

    SPARKLE анонсирует GeForce 8800 GT 256MB/512MB/1GB с новой системой охлаждения:

    12:39

    G.Skill выпускает 4-ГБ наборы быстрой памяти DDR2:

    12:38

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.01.29:

    12:20

    Apple выпустила апдейт iWeb 2.0.3:

    12:08

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 103:

    11:55

    Western Digital выпускает 320-ГБ накопитель My Passport Essential :

    11:42

    Утилиты: UBCD4Win v.3.11:

    11:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.6:

    11:05

    Концепт мыши Lite-On подойдет по форме абсолютно всем:

    10:58

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 2008 Build 39:

    10:40

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4045:

    10:15

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 747:

    09:50

    Утилиты: Aston v.1.9.6:

    09:25

    Графика: XnView v.1.92.1:

    09:05

    Установщики: Bytessence InstallMaker v.2.5:

    08:45

    Интернет и сети: Feedreader v.3.12:

    08:30

    7-я серия чипсетов AMD в картинках:

    08:30

    PQI Traveling Disk U173: еще один оригинальный флэш-накопитель:

    08:16

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.6.1:

    08:15

    FOXCONN выпускает на рынок бюджетные дискретные решения для платформы AMD :

    08:15

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5.2.0:

    08:00

    Фото, устройство кулера-монстра OCZ HydroJet с технологией WayCool:

    06:41

    PMA 08: PNY показала 32-ГБ карту памяти SDHC:

    05:32

    У специалистов In-Stat нет ясности в отношении будущего ZigBee:

    00:02

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