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    29 января 2008

    Acer выпускает новую серию ноутбуков — Ferrari 1100 :

    21:00

    Zalman FPSGUN FG1000 — лучший, по мнению производителя, манипулятор для игр жанра FPS:

    19:35

    Объектив AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR — универсал со стабилизатором:

    19:00

    Обновлен и усилен медиаПК для развлечений — Sony Living PC VAIO TP1:

    18:54

    Интернет и сети: FlashGot v.0.7.7:

    15:15

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.4.58:

    14:50

    Плата MSI K9A2 CF лишается совместимости со 125-Вт процессорами:

    14:40

    NVIDIA переносит выпуск nForce 790i на второй квартал:

    14:35

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.61:

    14:25

    Миниатюрные экраны станут ярче — у Opnext готов первый в мире 640-нм лазерный диод мощностью 150 мВт:

    14:19

    Редакторы: AkelPad v.3.4.7:

    14:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.61:

    13:35

    Nikon D60: новая зеркальная фотокамера начального уровня в ассортименте компании:

    13:20

    CoolIT Systems знает, как остудить AMD/ATI Radeon HD 3870 X2:

    13:17

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.3.2 Beta 1:

    13:10

    Война «плюсов» и «минусов» DVD завершилась вничью, официально:

    12:47

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.68 Build 3358:

    12:45

    SLI из мобильных GeForce Go 8800 появится в ноутбуках совсем скоро:

    12:29

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.5.8:

    12:20

    MSI в этом году выпустит свой сверхдешевый ноутбук, учтя недостатки ASUS Eee PC:

    12:10

    Трио новых широкоформатных мониторов NEC с диагональю от 17" до 22":

    12:08

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.3.7:

    11:55

    Контроллер MosChip для шины PCI Express поддерживает последовательные и параллельные интерфейсы:

    11:48

    Мультимедиа: Macromedia Shockwave Player v.10.3.0.024:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (27.01.2008):

    11:05

    Подсчеты DisplaySearch не понравятся фанатикам Blu-ray:

    10:43

    Мультимедиа: Fresh View v.7.40:

    10:40

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.03 Build 100 Beta:

    10:15

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.11.1.150:

    09:50

    Архиваторы: PeaZip v.1.1.1:

    09:25

    Gartner: война форматов будет окончена в этом году, действия группы HD DVD — лишь агония:

    09:10

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.2:

    09:05

    SkyCross iMAT: антенна, способная совершить революцию в беспроводной связи?:

    09:00

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.9.1 Build 2008.01.27:

    08:45

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 54:

    08:30

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1011:

    08:15

    У ASUS Eee PC появляются первые клоны:

    08:09

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.63:

    08:00

    Квартет видеоадаптеров Diamond Multimedia на базе ATI Radeon:

    08:00

    Несколько Intel Merom покидают «поле боя», но как обычно, не сразу:

    05:52

    ISSCC: особенности 45-нм процессора Sony Cell, данные об Intel Tukwila и Silverthorne, а также процессоре Niagara 3:

    05:31

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