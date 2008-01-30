  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 января 2008

    VMware выпустила Fusion 1.1.1:

    23:09

    Компактная фотокамера Nikon COOLPIX P60 оснащена стабилизатором изображения :

    22:09

    ASUS объявляет о расширении линейки продуктов Eee PC, — ждем доступных Eee-товаров: E-DT, E-TV и E-Monitor:

    22:06

    Платы памяти INTELLIAM LeanSTOR — SSD для встраиваемых систем:

    20:47

    Apple выпустила апдейты приложений iWork:

    20:45

    3D Systems показала 3D-принтер «высокой четкости»:

    19:44

    Специалисты Inphi разработали плату для тестирования DDR3 на частотах до 800 МГц:

    18:52

    Seasonic: модульные БП M12II:

    13:47

    BIOSTAR представляет плату GF8200 M2+, первую с поддержкой Hybrid SLI и PureVideo HD:

    13:16

    Microstar разгоняет Radeon HD 3870 X2, выпуская R3870X2-T2D1G-OC:

    13:15

    Увеличение емкости HDD MacBook Air в течение года не предвидится:

    13:06

    Для любителей макросъемки: объектив AF-S Micro NIKKOR 60мм f/2,8G ED:

    12:19

    Фотографии, устройство «2-литрового» ASUS Nova PC и ценовые данные :

    09:49

    Внешние накопители Buffalo HD-ESU2 с технологией TurboUSB сохранят до 75% электроэнергии :

    09:02

    Softbank 922SH — японское видение интернет коммуникатора :

    08:40

    Qimonda начала поставки образцов энергосберегающих 1- и 2-ГБ модулей DDR3 SO-DIMM:

    07:56

    Intel начнет поставки обновленных QX9650 с 3 марта:

    05:09

    Объектив PC-E NIKKOR 24мм f/3,5D ED позволяет управлять перспективой:

    02:12

    Ноутбук Dell XPS M1730 получил сразу два GPU GeForce 8800M GTX:

    00:38

    PENTAX K200D — 10,2-Мп камера Digital SLR, которой можно снять до 1100 снимков на одном заряде батарей:

    00:04

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018