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    16 января 2008

    Apple выпустила обновления iTunes, QuickTime, iMovie и Front Row:

    23:56

    Apple снизила цену Apple TV и выпустила апдейт firmware приставки:

    22:49

    LaCie применяет 40-ГБ 1,3" HDD Samsung в карманных устройствах хранения данных — Little Disk и USB Key Max :

    22:26

    Hanlin eReader V9 — китайская электронная «читалка» для книг с 9,7" экраном:

    20:00

    Toshiba Qosmio G40/98E — мощный и дорогой ноутбук с 45-нм процессором Penryn, пишущим приводом HD DVD-RW и поддержкой Full HD:

    19:10

    Утилиты: GoodSync v.7.0.4:

    19:00

    Аналитики разделяют оптимизм в отношении перспектив 10 Gigabit Ethernet:

    18:58

    Logitech: акустическая система Z Cinema:

    18:49

    Утилиты: WinMerge v.2.7.7.2 Beta:

    18:35

    Galaxy анонсировала GeForce 8600GT с пассивным охлаждением Silent Heat Pipe:

    18:26

    Независимый тест подтвердил превосходство AMD Opteron над Intel Xeon:

    18:17

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqt:

    18:10

    Seagate представляет свои новые решения:

    17:57

    Утилиты: MemInfo v.1.81 SR1:

    17:45

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.92:

    17:20

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.70:

    16:55

    Coolermaster пополнила семейство корпусов моделью Centurion 590 с отличной вентиляцией:

    16:34

    Редакторы: SuperEdi v.4.1.3 U:

    16:30

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.60:

    16:05

    Intel сообщает подробные данные о встроенной графике GMA X4500HD, X4500 и 4500 (G45, G43 и G41):

    15:57

    Утилиты: Disk Heal v.1.47:

    15:40

    Китайцы первыми увидят системные платы на AMD RS780:

    15:25

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.02:

    15:15

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.1.2.101.109:

    14:50

    Club 3D GeForce 8800 GT 512MB с интересной системой охлаждения — скоро будет:

    14:35

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.53:

    14:25

    Kontron выпускает три одноплатных компьютера типоразмеров PC/104-plus, EPIC и JRex:

    14:03

    Графика: TwistedBrush v.15.06:

    14:00

    Массовые поставки мобильных Intel Penryn задерживаются? :

    13:44

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.1.0 Build 0033:

    13:35

    Очередное снижение цен на процессоры AMD, официально:

    13:10

    Файловые обменники: Cabos v.0.7.7:

    13:10

    Цена и дата выхода Radeon HD 3870 X2:

    12:56

    Поставки процессора Intel Core 2 Extreme QX9770 отложены:

    12:50

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6.0.21:

    12:45

    Polaroid Digital Instant Mobile Photo Printer умещается в кармане и печатает фото без чернил:

    12:40

    Intel рапортует о рекордном квартале, но акционеры недовольны:

    12:21

    Transcend выпускает свои 2,5" SSD:

    12:20

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.5.7.124:

    12:20

    Настройщики: WindowsBlinds v.6.02:

    11:55

    PROLINK PixelView PlayTV Box7: внешний аналоговый TV-тюнер с поддержкой HD-дисплеев :

    11:50

    Утилиты: DriverMax v.3.3:

    11:30

    Creative: компактная двухполосная стереосистема GigaWorks HD50:

    11:17

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.6:

    11:05

    Медиаплееры: QuickTime v.7.4.0:

    10:40

    G-RAID mini: портативный накопитель объёмом до 1 ТБ:

    10:29

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.6.5:

    10:15

    Acer тоже планирует выпустить недорогие ноутбуки, возможно, даже в этом квартале :

    10:03

    Медиаплееры: 1by1 v.1.63:

    09:50

    2008 может стать годом широкого распространения технологии 10 Gigabit Ethernet:

    09:46

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.2.6:

    09:25

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.30:

    09:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.4:

    08:45

    Planar представила шесть сенсорных ЖК-мониторов:

    08:42

    Диагностика: SIV 3.28:

    08:30

    Тестовые приложения: Samsung Drive Diagnostic Utility (Hutil) v.2.10:

    08:15

    Мини-ПК Tangent Rugged Mini UX: SSD вместо винчестера и пассивное охлаждение:

    08:13

    Mail и Google Maps — теперь и в iPod touch:

    08:01

    Диагностика: System Spec v.2.61:

    08:00

    Pulse выпускает семейство компактных UWB-антенн толщиной 0,8 мм:

    07:26

    В iPhone Software 1.1.3 появилась возможность настройки springboard:

    06:13

    Apple Time Capsule — беспроводной HDD для Time Machine:

    02:44

    MacBook Air — новый ноутбук Apple. Очень тонкий:

    01:21

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