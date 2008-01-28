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    28 января 2008

    Microsoft признала наличие уязвимости в Office 2008 for Mac:

    23:35

    Diamond Multimedia выпускает семь TV-тюнеров:

    23:06

    NEC обновляет семейство мониторов AccuSync:

    22:36

    Intel и Nanochip готовят прорыв в области создания 100-ГБ (!) энергонезависимых чипов памяти, альтернативы флэш-памяти:

    21:34

    Palm закрывает магазины и надеется на GSM-Centro:

    20:41

    Аналитики In-Stat уже заметили признаки ухода DVI:

    20:36

    Palm готовит к выпуску GSM-версию Centro:

    20:30

    Уникальная VoIP-мышь 3-в-1 заменит сразу три устройства?:

    19:56

    Настройщики: Cacheman XP v.1.60:

    19:00

    GECUBE выпустила пару HD3870X2: обычную и ОС-версию :

    18:46

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.5.1.1:

    18:35

    Planar анонсирует 70-дюймовый ЖК-дисплей:

    18:34

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.0.0.0:

    18:10

    GSI Technology начала серийный выпуск 36-Мбит и 72-Мбит памяти SigmaQuad-II и SigmaDDR-II:

    18:05

    Чистильщики: Baku v.3.3 (Updated):

    17:45

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.5.35:

    16:55

    Материнские платы на nForce 750i SLI появляются «в лице» ASUSTeK D-P5N:

    16:49

    Фото дня: GeForce 9800 GX2 разбирают на запчасти:

    16:35

    Мультимедиа: Reaper v.2.032:

    16:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.0:

    16:05

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Vista):

    15:40

    Безопасность: WinPatrol v.14.0.2007.1:

    15:15

    Медиаплееры: Zoom Player v.6.00 RC1:

    14:50

    Запись: FinalBurner Free v.1.27.0.121:

    14:25

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.0.1114 Beta:

    14:00

    Веб-браузеры: Flock v.1.0.8:

    13:35

    Для Eee PC не хватает флэш-памяти и батарей:

    13:24

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7.7 Final:

    13:10

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.2 Build 1132 RC1:

    12:45

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.32:

    12:20

    AMD официально представила ATI Radeon HD 3870 X2 :

    12:12

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.06:

    11:55

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.56:

    11:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.44:

    11:05

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.3.0.2:

    10:40

    Утилиты: HDD Health v.3.1 Build 102:

    10:15

    Утилиты: FontEXPRO v.0.5 Beta:

    09:50

    Мультимедиа: DVD slideshow GUI v.0.80:

    09:25

    Установщики: Bytessence InstallMaker v.2.4:

    09:05

    Медиаплееры: ALLPlayer v.3.1:

    08:45

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.2.6 (Updated):

    08:30

    Запись: VSO Inspector v.1.4.0.0:

    08:15

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.75:

    08:00

    be-quiet! Dark Power PRO 1000W: тихий и мощный блок питания:

    07:58

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