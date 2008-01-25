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    25 января 2008

    Утилита DiskWarrior 4.1 получила полную совместимость с Leopard:

    23:28

    Струйный фотопринтер Canon PIXMA iP2600 имеет разрешение 4800x1200 dpi:

    23:00

    Apple разослала тестерам очередную предварительную версию Mac OS X 10.5.2:

    22:36

    Японцы решили пойти дальше с Accelero S1 и выпустили дорогую «экстремальную версию» кулера — ZAV-X8800:

    22:11

    PENTAX K20D — 14,6-Мп камера Digital SLR для фотоэнтузиастов:

    18:18

    Sapphire официально представляет первый продукт своей премиум-серии, HD 3870 ATOMIC:

    18:11

    IBM представит поддержку iPhone в Lotus Notes несколько позже:

    17:23

    Elpida увеличила ширину шины данных памяти Mobile RAM до 64 бит:

    17:21

    Крохотный адаптер Bluetooth V2.0+EDR от Brando весом в 2 г: достойное дополнение к EazzzY USB:

    16:20

    EazzzY USB — супермаленькая концепт-камера «для шпиона» :

    15:19

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.49:

    15:15

    Специалисты STMicroelectronics снова объединили Bluetooth и FM:

    15:01

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.421:

    14:50

    Производительность Radeon HD 3870 X2 в CrossFireX :

    14:44

    Optio S12 – еще один «ультракомпакт» Pentax:

    14:34

    Утилиты: SUMo v.1.5:

    14:25

    Protonex покажет портативные источники питания на базе топливных элементов для военной электроники:

    14:07

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.07 Beta:

    14:00

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.18 Platinum:

    13:35

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.04:

    13:10

    Первые неофициальные тесты GeForce 9800 GX2 в современных играх:

    13:02

    Infortrend отгружает первые RAID-массивы на 24 SAS-накопителя:

    12:53

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.1.5:

    12:45

    В марте AMD Phenom 9900, 9700 и 9100e будут показаны... или выпущены?:

    12:39

    Pentax Optio E50 – улучшенная версия компактной камеры Optio E40:

    12:28

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.6 RC1:

    12:20

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.4.2:

    11:55

    Gigabyte и MSI уже хотят поставлять платы на X48, но Intel пока не разрешает:

    11:31

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4038:

    11:30

    Файловые обменники: BitComet v.0.98a:

    11:05

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.63:

    10:40

    У InvenSense готов самый маленький в мире двухосевой гироскоп:

    10:17

    Графика: Tux Paint v.0.9.18-1:

    10:15

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.24:

    09:50

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.92:

    09:25

    Canon представила два телеобъектива профессиональной серии L:

    09:05

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.70:

    09:05

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.70:

    08:45

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.3.6.0:

    08:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.8:

    08:15

    Kontron ETXexpress miniBaseboard: плата размерами 170 х 145 мм, совместимая с модулями COM Express:

    08:09

    Чистильщики: WinSysClean 2008 v.8.08:

    08:00

    IGP-чипсеты AMD 7-й серии дебютировали в Китае:

    01:11

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