  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 января 2008

    EuroShop 2008: Sharp представляет 108" ЖК-монитор для приложений e-Signage:

    22:42

    Altera ставит рекорд плотности элементов FPGA:

    22:20

    Hewlett-Packard оснащает свои ПК Compaq DC7800 SSD-накопителями:

    20:03

    ASUS «разгоняет» еще две карты: EN8800GS TOP/HTDP/384M и EAH3850 TOP/HTDI/512M :

    18:49

    Девять новинок Olympus, включая 20-кратный «ультразум» SP-570 UZ:

    18:30

    ATI Radeon HD 3690 поступает в продажу по цене $124:

    18:23

    Универсальный TV-тюнер NXP рассчитан на прием эфирного и спутникового мобильного вещания:

    18:04

    Выход адаптеров на базе GeForce 9600GT откладывается :

    17:54

    ASUS выпустила оверклокерскую карту EAH3650 TOP/HTDI/256M и EAH3650/HTDI/256M на базе ATI Radeon HD 3650:

    17:22

    GECUBE выпускает видеоадаптеры серии HD3600 и 3400:

    14:04

    ECS изменит стратегию в отношении системных плат:

    13:42

    CSR и Telechips добавляют Интернет-радио в фоторамку с Wi-Fi:

    12:04

    Название и логотип процессора для новой мобильной платформы AMD:

    11:37

    Представлены ATI Radeon HD 3400 и ATI Radeon HD 3600 с поддержкой DirectX 10.1, PCI Express 2.0 и DisplayPort:

    10:28

    Рост мировых продаж компьютеров Mac в 2,5 раза опережает темпы роста индустрии:

    08:20

    Micron готовит встраиваемые продукты на флэш-памяти MLC NAND, а также 35-нм продукцию в 2008 году:

    02:40

    Объем поставок микропроцессоров достиг рекордного уровня, утверждает IDC:

    00:57

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018