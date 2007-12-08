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    8 декабря 2007

    Настройщики: aTuner v.1.9.81:

    18:10

    Интернет и сети: Google Desktop v.5.6.711:

    17:45

    CD/DVD: UltraISO v.8.6.5.2160:

    17:20

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.8.0:

    16:55

    Режиссер фильма «Трансформеры» сказал, кому выгодна война оптических форматов:

    16:34

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.5.0.8:

    16:30

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.3.4:

    16:05

    Общение в сети: Pidgin v.2.3.1:

    15:40

    Утилиты: ProduKey v.1.10:

    15:15

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.78 Beta:

    14:50

    Настройщики: DTweak v.3.7:

    14:25

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.422:

    14:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (7.12.2007):

    13:35

    Файловые обменники: BitComet v.0.97:

    13:10

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.5.2.1:

    12:45

    Ноутбук Pixel Lab RippleNote T7700: неплохое дополнение к Nokia Prism :

    12:21

    Графика: VSO Image Resizer v.1.3.4:

    12:20

    Уже через месяц Samsung покажет первые в мире 1,3" HDD :

    12:18

    Веб-браузеры: Flock v.1.0.3:

    11:55

    Transcend JetFlash V33 — изящный USB-накопитель объемом до 8 ГБ:

    11:52

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.386:

    11:30

    Одноплатный компьютер MEN Micro A17 обеспечивает передачу данных со скоростью до 320 МБ/с:

    11:17

    Leadtek WinFast PxDTV2300 H: гибридный тюнер с современным интерфейсом:

    11:07

    Графика: JetPhoto Studio v.3.11:

    11:05

    Восстановление данных: Recuva v.1.09.194:

    10:40

    Apacer Handy Steno AH222: стильный флэш-накопитель объёмом до 4 ГБ:

    10:39

    Tamron анонсирует выход моторизованного объектива AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II для DSLR-камер Nikon:

    10:34

    Утилиты: Xpadder 2007.12.07a:

    10:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.42:

    09:50

    В планах AMD на 2008 год — 11 новых процессоров архитектуры K8:

    09:43

    Безопасность: Ideco Internet Control Server v.2.5 интегрирован с модулем Dr.Web:

    09:25

    Интернет и сети: Semonitor v.4.0:

    09:05

    «Доктор Веб» и Acronis представляют новое решение для защиты рабочих станций и серверов:

    08:45

    Резервное копирование: Handy Backup Server:

    08:30

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Vista):

    08:15

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.3:

    08:00

    VIA ARTiGO A1000 — первый массовый набор для сборки своего ПК форм-фактора Pico-ITX:

    07:05

    USB-украшение для елки системного блока:

    05:29

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