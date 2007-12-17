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    17 декабря 2007

    Missing Sync for Windows Mobile получил совместимость с Leopard:

    23:58

    Текущая Retail-версия Leopard — 10.5.1:

    22:14

    В Fujitsu разрабатывают улучшенную технологию для ReRAM, более дешевую альтернативу флэш-памяти:

    21:22

    Блок питания GIGABYTE ODIN Pro 1200W — специально для NVIDIA 3 way SLI :

    19:18

    Системные платы MSI P7N Series: поддержка 45-нм CPU и технологии 3 way SLI NVIDIA:

    18:48

    В январе AMD снизит цены на Phenom. Но фактически такие CPU будут дешевле уже на днях:

    18:07

    Семейство интерфейсных карт Lynx Studio AES16e с разъемом PCI Express:

    17:59

    Toshiba Qosmio G40/97E — первый в мире ноутбук с приводом HD DVD-RW:

    17:55

    LocoGPS — GPS-модуль для iPhone:

    17:40

    Phantom Lapboard: всё, что нужно для игры, удобно сидя в кресле:

    17:33

    NVIDIA анонсировала чипсеты nForce 780i SLI и nForce 750i SLI с поддержкой 3-way SLI:

    17:00

    Zalman ZMachine GV1000: элегантное решение для охлаждения самых быстрых видеокарт:

    16:44

    Club3D тихо выпустила тихие ускорители HD 3800 Overclocked Edition:

    15:47

    Intel попросили придержать чипсет X48:

    11:07

    Montreal, первые 8-ядерные процессоры AMD, выйдут в начале 2009-го:

    09:00

    AMD тоже будет использовать диэлектрики high-k, но пока не решила, когда:

    08:45

    Silicon Power выпускает 16-ГБ SSD с интерфейсом ExpressCard:

    07:42

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