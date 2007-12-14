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    14 декабря 2007

    PDF2ID 1.1 получил поддержку Leopard:

    23:58

    GarageBand 4.1.1 позволяет создавать рингтоны для iPhone:

    23:39

    Apple выпустила Java for Mac OS X 10.4 Release 6:

    21:41

    OCZ DDR3-1800 Intel Extreme Memory Kit — экстремальная память для энтузиастов :

    17:42

    PowerColor представляет новую бесшумную карту — HD 3870 SCS3 из серии 3800:

    16:57

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.13.9:

    16:55

    Апдейт QuickTime 7.3 устраняет уязвимость:

    16:49

    Медиаплееры: QuickTime v.7.3.1:

    16:30

    Утилиты: SUMo v.1.2.0.28 Beta:

    16:05

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.22:

    15:40

    Утилиты: Registrar Lite v.5.6.0:

    15:15

    Редакторы: Amaya v.9.99.4 Beta:

    14:50

    Настройщики: Super Utilities v.7.8:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.66:

    14:00

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.14.276:

    13:35

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.12.12:

    13:10

    AMD рассказывает о графических процессорах R680, RV620 и RV635, пока информации немного:

    12:46

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.1.0.6:

    12:45

    Новая линейка блоков питания Tagan Below Zero: питание для 18(!) HDD :

    12:27

    Офисное ПО: OxygenOffice Professional v.2.3.1:

    12:20

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.503 Build 1224:

    11:55

    Настройщики: Mz Vista Force v.1.7:

    11:30

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.4.1:

    11:05

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5848:

    10:40

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.02:

    10:15

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.17:

    09:50

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.57:

    09:25

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.3.1.0.3:

    09:05

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.503 Build 1224:

    08:45

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.503a1224:

    08:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.4:

    08:15

    Графика: Paint.NET v.3.20 Final:

    08:00

    Руиз останется главой AMD в 2008-м:

    07:42

    В следующем году Toshiba выпустит новые приводы HD DVD для ПК:

    07:41

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