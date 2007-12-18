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    18 декабря 2007

    В iPod поселился Sonic:

    23:58

    Sonnet выпустила кард-ридер для MacBook Pro:

    23:26

    SMART Modular Technologies XceedLite — 1,8-дюймовый SSD с рекордно малым энергопотреблением :

    22:46

    За счет чего IGP Intel GMA X4500 будет хорош для работы с HD-видео?:

    19:57

    Apple выпустила Security Update 2007-009:

    19:31

    Настройщики: UltraMon v.3.0 Beta 2:

    19:00

    Резервное копирование: VersionBackup v.4.1.7.0:

    18:35

    Kanguru Solutions выпускает первое автономное устройство для тиражирования USB-накопителей:

    18:26

    Fujitsu добавляет поддержку Blu-ray в свой HTPC FMV-TEO — встречайте модель TEO90Y/D :

    18:14

    Тестовые приложения: D3DGear v.2.31:

    18:10

    Dell 3008WFP: первый взгляд на 30-дюймовый монитор с интерфейсом DisplayPort:

    18:07

    XFX nForce 780i SLI: системная плата на референсном дизайне NVIDIA :

    17:50

    Утилиты: Cfont Pro v.3.1.0.0:

    17:45

    TwinMOS анонсирует стильный флэш-накопитель Mobile Disk X1:

    17:29

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.7.07:

    17:20

    Конвертеры: Cucusoft iPod Video Converter v.7.06:

    16:55

    IBM распродает подержанные ПК по очень привлекательным ценам:

    16:32

    Мультимедиа: Reaper v.2.018:

    16:30

    Toshiba присоединится к IBM в разработке 32-нм микросхем:

    16:18

    QLogic объявляет DSCon единственным дистрибутором в России, странах СНГ и Прибалтики:

    16:14

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.11:

    16:05

    Apple обновила бета-версию Safari для Windows:

    16:01

    Утилиты: SUMo v.1.2.0.28:

    15:40

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.85.14.1:

    15:15

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.372 Beta:

    14:50

    Пополнение линейки продуктов топ-уровня Patriot: 32-ГБ USB-накопители и 8-ГБ память microSD и miniSD:

    14:49

    Интернет и сети: Google Desktop v.5.7.712:

    14:25

    Память для видеокарт производства Samsung сильно подешевеет:

    14:24

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.50.312:

    14:00

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1428 Beta:

    13:35

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.01.044 Beta:

    13:10

    Мультимедиа: MP3tag v.2.39j Beta:

    12:45

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.5.7.122:

    12:20

    Leadtek WinFast PX8800 GT ZL: быстрее и на 20°С холоднее стандартных 8800 GT благодаря Zalman:

    12:16

    Архиватор: PeaZip v.1.1.0:

    11:55

    Бут-менеджеры: Partition Boot Manager v.1.08:

    11:30

    Диагностика: HWMonitor v.1.0.5.8:

    11:05

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.1.7:

    10:40

    NVIDIA вновь запретит партнерам разгон видеокарт и выпустит GeForce 8800 GTO:

    10:32

    Резервное копирование: Clonedir v.2.5:

    10:15

    ZOTAC анонсирует первую GeForce 8800 GT с интерфейсом DisplayPort:

    09:51

    Антивирусы: AVL Mini v.2.1.2.1:

    09:50

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.70:

    09:25

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.4:

    09:05

    Диагностика: Dr.Hardware 2008 v.9.0.0e:

    08:45

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.404:

    08:30

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.2a:

    08:15

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.2.1.5:

    08:00

    Серию видеокарт Zilent MSI начала моделью NX8800GT Zilent Series:

    00:35

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