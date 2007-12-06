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    6 декабря 2007

    Апдейт FileMaker Pro 9.0v3 улучшает совместимость с Leopard:

    23:28

    ASUS готовит GeForce 8800 GT с 1 ГБ памяти:

    20:53

    TwinMOS выпустила быструю память SO-DIMM DDR3-1333 :

    18:16

    Apple выпустит 13-дюймовые ноутбуки с LED-подсветкой?:

    15:43

    HIS анонсирует Radeon HD 3850 IceQ 3 TurboX, возможно, самый быстрый ускоритель на HD 3850:

    15:35

    Intermolecular и таинственный «японский производитель микросхем» разработают новую память:

    15:19

    Fuji Xerox выпустила прототип цветной электронной бумаги :

    15:13

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.4 Final:

    14:50

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 6838 Alpha:

    14:25

    OCZ Technology Group начинает поставки... игровых ноутбуков:

    14:18

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.1 Build 0.15:

    14:00

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.13.20a:

    13:35

    Кодеки: Codec v.8.2 Build 2:

    13:10

    ECS 8800GT Dual Turbo: 0 дБа при более низкой температуре, чем у обычных 8800 GT:

    12:56

    AMD верит в будущее специализированных процессоров:

    12:54

    Pioneer DVR-A15J — новый 20-скоростной привод с поддержкой Labelflash:

    12:47

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.2.3:

    12:45

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.4.02 Beta:

    12:20

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.21:

    11:55

    Palit разработала дизайн ОС-версии 8800GT для Unitek:

    11:54

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1075:

    11:30

    Universal Display добивается успеха в разработке «чернил» для печати OLED :

    11:16

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 101:

    11:05

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.52:

    10:40

    Восстановление данных: Recuva v.1.09.190:

    10:15

    Запись: BurnAware Free Edition v.0.9.9 Beta:

    09:50

    Клавиатуру студии Лебедева Optimus Maximus теперь можно купить и по цене от $462:

    09:42

    Мультимедиа: Reaper v.2.015:

    09:25

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.77:

    09:05

    Утилиты: Glarysoft Registry Repair v.2.6:

    08:45

    AMD намерена развивать линейку трёхъядерных CPU:

    08:39

    Интернет и сети: IE7pro v.2.0 Beta 2:

    08:30

    Затишье в войне цен пошло на пользу: AMD вдвое опережает Intel по увеличению доли рынка:

    08:25

    Утилиты: AsusUpdate v.7.13.02:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 декабря):

    08:00

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