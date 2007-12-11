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    11 декабря 2007

    QuickerTek обновила драйверы для WiFi-аксессуаров :

    23:56

    В Leopard обнаружены DoS-уязвимости:

    23:14

    Enermax Caesar: алюминиевая клавиатура всего за 75 долларов:

    22:18

    XFX GeForce 8800 GTS 512 MB Alpha Dog: обычная и ХХХ-версия:

    20:05

    BFG NVIDIA GeForce 8800 GTS OC 512 MB — с фабричным разгоном и в ультрафиолете:

    19:33

    Toshiba Dynabook Satellite T31 с ОС Vista или Windows XP на выбор:

    18:59

    ASUS U6S и U6E: компактные, стильные и функциональные ноутбуки:

    18:30

    RokAir — WiFi-адаптер для PowerPC Mac:

    17:56

    Выход GeForce 8800 GTS 512 MB и полная линейка видеокарт NVIDIA конца 2007 г.:

    17:50

    Roccat Valo: по-настоящему «боевая» клавиатура:

    17:40

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.90:

    16:55

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.7.7 (Stable):

    16:30

    AMD стоит меньше, чем в прошлом году заплатила за ATI, и в 4 раза дешевле NVIDIA:

    16:27

    Optiarc Europe начинает поставки трех оптических приводов: BWU-200S, DRU-190A и DRU-190S:

    16:26

    Dell Latitude XT: первый ноутбук компании в форм-факторе Tablet PC, официально:

    16:07

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.1 Build 1116 RC4:

    16:05

    Архиваторы: jZip v.1.2.0.41079 Beta:

    15:40

    Unika HD 3850 Infinity с памятью GDDR4 — новый претендент на звание самого быстрого HD 3850?:

    15:36

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.14.273 Beta:

    15:15

    Россыпь новых SSD-устройств компании Super Talent Technology:

    14:59

    Мультимедиа: MP3tag v.2.39i Beta:

    14:50

    OSD Displays выпускает 5,7-дюймовый QVGA сенсорный ЖК-дисплей:

    14:37

    Компания Roccat выходит на рынок игровых манипуляторов с мышью Kone:

    14:36

    Графика: XnView v.1.92 Beta 3:

    14:25

    Индия включается в гонку нанотехнологий :

    14:22

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.7e:

    14:00

    Renesas Technology увеличивает производительность микроконтроллеров семейства H8SX до 89 MIPS:

    13:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (10.12.2007):

    13:35

    Батарея, которая заряжается до 90% ёмкости менее, чем за 5 минут...:

    13:17

    Графика: Fotosizer v.1.12.0.190:

    13:10

    ZOTAC выпускает GeForce 8800GT с меньшим объемом памяти, но дешевле:

    13:09

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.4.31:

    12:45

    Малазийская «тетушка» — еще один сверхдешевый ПК:

    12:31

    Запись: BurnAware Free Edition v.0.9.9.2 Beta:

    12:20

    DisplayLink и Alereon анонсируют первый в мире беспроводной графический адаптер:

    12:05

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.7.1:

    11:55

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.2.8.0:

    11:30

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.12.01:

    11:05

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC6:

    10:40

    Настройщики: Throttle v.6.10.12.2007:

    10:15

    Настройщики: PCBoost v.3.10.12.2007:

    09:50

    Настройщики: SuperRam v.5.10.12.2007:

    09:25

    Настройщики: PCMedik v.6.10.12.2007:

    09:05

    Настройщики: GameGain v.2.10.12.2007:

    08:45

    Тестовые приложения: D3DGear v.2.30:

    08:30

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 102:

    08:15

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.50:

    08:00

    psx4iphone — эмулятор PlayStation для iPhone:

    06:33

    Электрооптический модулятор, созданный в IBM, может совершить революцию в суперкомпьютерах:

    04:05

    Японские разработчики придумали, как улучшить качество панелей VA LCD:

    03:24

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