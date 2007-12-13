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    13 декабря 2007

    Технология 3-Way NVIDIA SLI представлена официально :

    19:10

    Samsung SPF-83V — беспроводная цифровая фоторамка с 8" экраном :

    18:17

    Конвертеры: Alt WAV MP3 WMA OGG Converter v.7.0:

    16:55

    Утилиты: Glary Utilities v.2.3.4:

    16:30

    Фото дня: Omaura TT, концепт корпуса нового форм-фактора для мультимедийных ПК:

    16:07

    Интернет и сети: FlashGot v.0.7.1:

    16:05

    Innovative Silicon говорит о «прорыве» в Z-RAM, позволившем радикально повысить плотность и снизить стоимость памяти:

    15:40

    Мультимедиа: #1 DVD Audio Ripper v.1.2.42:

    15:40

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.6.2:

    15:15

    Sun открывает доступ к спецификациям UltraSPARC T2 :

    15:07

    Kingston Technology выпускает «картовод» с поддержкой 19 форматов:

    14:59

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAssassin for Win32 v.3.2.3.5:

    14:50

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.5.5.1:

    14:25

    В дополнение к дешевым ноутбукам, Африка получит бесплатный суперкомпьютер:

    14:20

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.08.2 Beta:

    14:00

    Sanyo Electric показала свою органическую солнечную батарею, но рекорд достался Sharp:

    13:42

    Arbor Technology представила новый CPU-модуль типоразмера ETX :

    13:37

    Восстановление данных: Encopy v.4.42:

    13:35

    AMD признает, что переплатила за ATI:

    13:17

    Утилиты: SideSlide v.2.2.0.2b:

    13:10

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.0.325:

    12:45

    LG XM-900: вторая мышь с оптической системой скроллинга:

    12:42

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.0.1533:

    12:20

    SPARKLE выпускает три GeForce 8600GT с пассивным охлаждением:

    12:14

    Утилиты: MessenPass v.1.16:

    11:55

    IN-WIN анонсирует стильный slim-корпус для плат MicroATX — IW-BL631BS :

    11:39

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 736:

    11:30

    Тестовые приложения: Cddoc v.0.34:

    11:05

    Интернет и сети: Hamachi v.1.0.2.5:

    10:40

    AMD поручает ветерану отрасли руководить направлением Accelerated Computing:

    10:40

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.24:

    10:15

    Violin Memory планирует использовать HyperTransport для подключения ОЗУ «терабайтного размера»:

    10:11

    Безопасность: RogueRemover v.1.23:

    09:50

    OMRON представляет первую в мире универсальную WiMAX-антенну для ноутбуков:

    09:50

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.79 Beta:

    09:25

    Интернет и сети: Google Toolbar v.5.0 Beta:

    09:05

    Настройщики: nLite v.1.41:

    08:45

    Установщики: Smart Install Maker v.5.01:

    08:30

    Toshiba оснащает трансформируемые ноутбуки светодиодной подсветкой экрана:

    08:26

    Общение в сети: Skype v.3.6.0.244:

    08:15

    Конвертеры: MuvAudio v.2.9.4.2:

    08:00

    Дуэт пера и сенсорной панели — InPlay Technologies FinePoint MPD-950:

    07:47

    Datacolor выпускает еще два калибратора серии Spyder3:

    00:28

    Sealevel Systems добавляет с свой ассортимент концентраторы USB 2.0 на четыре и семь портов :

    00:01

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