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    4 декабря 2007

    Россыпь SATA-адаптеров IOGEAR:

    23:38

    SWsoft выпустила Parallels Desktop 3.0 Premium Edition:

    23:30

    Vitesse выпускает первый в отрасли однокристальный маршрутизатор GbE:

    21:10

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.0.1531:

    19:00

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.6 RC3:

    18:35

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 6723 Alpha:

    18:10

    Мультимедиа: Konvertor v.3.60.5:

    17:45

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.5.8:

    17:20

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.52:

    16:55

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.3.3:

    16:30

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 RC3a:

    16:05

    Нынешние CPU Phenom и Barcelona содержат ошибку, влияющую на производительность:

    15:41

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 731:

    15:40

    Цифровая фоторамка Toshiba Teckbright 7" Audio: уместно к Новому году:

    15:37

    OQO e2: один из самых функциональных UMPC с немалой ценой:

    15:33

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5837:

    15:15

    Super Talent анонсировала 256-ГБ устройства SATA SSD :

    15:03

    Выпущен OpenOffice.org v.2.3.1 Final:

    14:50

    Запись: FinalBurner Free v.1.25.0.118:

    14:25

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1421 Beta:

    14:00

    NVIDIA 8800 GTS 512 МB — утечка официальных данных за неделю до анонса? :

    13:40

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.104:

    13:35

    Следующий год будет сложным для производителей печатных плат:

    13:12

    Утилиты: TeraCopy v.2.0 Beta 2:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.43.00:

    12:45

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.22:

    12:20

    Настройщики: Ace Utilities v.4.1:

    11:55

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.08:

    11:30

    Настройщики: XP Tools Pro v.7.76:

    11:05

    Intel обновит 4-е поколение чипсетов IGP во втором квартале 2008 года моделью G43:

    10:55

    Интернет и сети: VertrigoServ v.2.19:

    10:40

    Мультимедиа: QuickTime Lite for VCP v.1.06:

    10:15

    Утилиты: Outlook on the Desktop v.1.3.5:

    09:50

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5.49.0:

    09:25

    Чистильщики: LCleaner v.1.1.2.34:

    09:05

    Intel обновила инструментальные средства для Mac OS X:

    08:48

    Мультимедиа: Juice v.2.2.2-a1:

    08:45

    Антивирусы: Digital Patrol Scanner v.5.00.21:

    08:30

    Запись: BurnAware Free Edition v.0.9.8 Beta:

    08:15

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 51:

    08:00

    Исследование: беспроводные клавиатуры несут угрозу конфиденциальности их владельцев:

    07:48

    Накопители WD Passport «подросли» до 320 ГБ:

    07:45

    Огромный LED-экран SideTrack или реклама длиной почти полкилометра:

    04:45

    Samsung и Toshiba обменялись секретами изготовления флэш-памяти:

    01:28

    Embedian анонсирует два новых SBC-модуля: MXM-7110 и MXM-7114:

    01:01

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