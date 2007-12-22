  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 декабря 2007

    BFG Technologies объявляет о доступности всех компонент для системы NVIDIA 3-way SLI:

    17:02

    Samsung и Hitachi отказались от взаимных исков и договорились о лицензировании технологий HDD:

    16:42

    Видеокарта SPARKLE GeForce 8800 GT 1GB Cool-pipe 3: быстрейшая из бесшумных:

    16:33

    Объем поставок Eee PC уже превысил ожидания, что будет дальше?:

    15:24

    Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2.: бесшумное охлаждение новейших видеокарт:

    15:15

    Micromem Technologies сообщает о готовности MRAM с серийному производству:

    14:52

    STMicroelectronics размещает 3D-акселерометр в корпусе размерами 4 х 4 х 1,5 мм:

    14:29

    Кто займется выпуском для Intel плат на чипсетах P45 и G45?:

    10:45

    Рекорд самой быстрой памяти в мире теперь принадлежит Apogee GT DDR3 2000 Blazer:

    09:50

    LG Vaccine USB: лёгкий путь к избавлению от вирусов:

    09:34

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018