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    27 декабря 2007

    OnyX 1.9b3 работает только в Leopard:

    22:57

    ХХХ-контент поможет в продвижении стандарта Blu-ray на рынке?:

    22:55

    Ультрапортативный ПК Apple не будет иметь клавиатуры?:

    22:29

    LLUON Crystal — новый Ultra Slim компьютер-HTPC компании Trigem Computer :

    17:40

    SMIC лицензирует 45-нм технологию CMOS у IBM:

    16:49

    В следующем году электронные книги «заговорят»:

    14:40

    Blu-ray: 9,5-мм привод Panasonic поставляется уже в виде ознакомительных образцов :

    14:25

    Athlon X2 умер, да здравствует Athlon 6000? Ждем Athlon 6250 и 6050:

    13:22

    NVIDIA GeForce 8800 GS: новый фаворит в сегменте $149-179:

    11:46

    Концепт Intel Lorado: сверхтонкий ноутбук с двумя большими дисплеями :

    11:09

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