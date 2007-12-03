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    3 декабря 2007

    Дисплеи iMac имеют фабричный дефект?:

    22:44

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 SP2 Build 2251:

    19:00

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.95:

    18:35

    Веб-браузеры: Opera v.9.50 Build 9681/4570/1709 Beta:

    18:10

    Чистильщики: Eraser v.5.86 RC2:

    17:45

    Freescale добавляет в свой ассортимент 30 новых микроконтроллеров:

    17:29

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.21:

    17:20

    Файловые менеджеры: Speed Commander v.12.01:

    16:55

    Мультимедиа: Reaper v.2.014:

    16:30

    Tables 1.4 имеет возможность импорта таблиц AppleWorks:

    16:29

    Настройщики: Game Accelerator v.7.0:

    16:05

    Безопасность: SmartFix Security Center 2007 v.4.0:

    15:40

    Настройщики: GameOS v.2.1:

    15:15

    NEC выпускает самую быструю в мире память типа MRAM:

    14:59

    Представители ZyXEL Communications ответят на вопросы!:

    14:56

    Утилиты: Pfrank v.2.10:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.68 Build 3242:

    14:25

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.76 Beta:

    14:00

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.5:

    13:35

    Мультимедиа: Wavosaur v.1.0.1.0:

    13:10

    Утилиты: Pitaschio v.2.20:

    12:45

    Тестовые приложения: D3DGear v.2.22:

    12:20

    Чистильщики: CleanCenter v.1.65.1:

    11:55

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.31:

    11:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.39h Beta:

    11:05

    Углеродные транзисторы догнали своих кремниевых предшественников:

    10:47

    Редакторы: RJ TextEd v.4.10:

    10:40

    Безопасность: Malware Removal Tool - December 2007 Edition:

    10:15

    Samsung выпускает самую быструю в мире память GDDR5:

    10:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.40:

    09:50

    Прибыли AMD хочет, но цены на Radeon HD 3800 снизить вынуждена:

    09:28

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.3.0.0:

    09:25

    Обсуждение спецификации SuperSpeed USB 3.0 состоится в январе:

    09:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.61:

    09:05

    Диагностика: NextSensor v.2.7.3.0 Build 1201:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 декабря):

    08:30

    По мнению Руиза, сейчас основной приоритет AMD — возврат к прибыльности:

    08:22

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 ноября по 2 декабря 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 ноября по 2 декабря 2007 года):

    08:00

    Qimonda ускоряет переход на 300-мм пластины:

    07:01

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