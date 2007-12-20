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    20 декабря 2007

    В DiskLabel 5.1 улучшена совместимость с Leopard:

    23:41

    Стеки в Mac OS X 10.5.2 получат новый режим отображения содержимого?:

    22:59

    Ambrosia выпустила новую версию iToner :

    21:06

    Ritek Corporation: «мы первыми начинаем массовое производство 16х дисков DVD+R DL» :

    20:27

    Chelsio выпускает первый в отрасли адаптер 10GbE с поддержкой SFP+:

    19:42

    NXP: новые дополнения к семейству PCTV-продуктов:

    19:17

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.516a1225:

    19:00

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.516 Build 1225:

    18:35

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.2.1.0.0:

    18:10

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.6.0.1:

    17:45

    SPARKLE Calibre P890: несмотря на запреты NVIDIA, разогнанные GeForce 8800 GTS 512MB выходят :

    17:28

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.2.326 RC:

    17:20

    Общение в сети: AIM v.6.5.7.20:

    16:55

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.72:

    16:30

    Утилиты: Autoruns v.9.0:

    16:05

    Интернет и сети: Hyena v.7.2:

    15:40

    Утилиты: UnHackMe v.4.6:

    15:15

    Настройщики: RegRun Security Suite v.5.6:

    14:50

    Чипсет Intel P45 будет поддерживать CrossFireX:

    14:42

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.2.8.1:

    14:25

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.4.1 Beta 9:

    14:00

    Файловые обменники: FrostWire v.4.13.4:

    13:35

    Тестовые приложения: D3DGear v.2.32:

    13:10

    В феврале NVIDIA может выпустить GeForce 8950GX2 и GeForce 9800 Ultra:

    13:00

    Samsung начинает поставки 2,5-дюймовых винчестеров Spinpoint M6 объемом 320 ГБ:

    12:45

    Чистильщики: CleanCenter v.1.66.1:

    12:45

    Amtek iTablet T221: новинка в форм-факторе Tablet PC:

    12:36

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.3.1.5:

    12:25

    Веб-браузеры: Flock v.1.0.4:

    11:55

    Запись: Nero Burning Rom v.8.2.8.0:

    11:30

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.5:

    11:05

    Графика: XnView v.1.92:

    10:40

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.11.1:

    10:15

    Антивирусы: Kaspersky Virus Removal Tool v.7.0.0.180:

    09:50

    Тестовые приложения: Nero DiskSpeed v.4.10.3.0:

    09:25

    Диагностика: PCI32 v.1.6:

    09:05

    Утилиты: BadCopy Pro v.4.10:

    08:45

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.8.5.3:

    08:30

    Утилиты: Active KillDisk v.5.0 Build 5.599:

    08:15

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.5.20:

    08:00

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