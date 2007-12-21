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    21 декабря 2007

    Advansus представила компактный ПК на плате nano-ITX — NTC100-LX800:

    21:21

    Cisco планирует в 2008 году сделать упор на продвижение 802.11n:

    20:39

    Avaya первой открыла доступ к корпоративным коммуникациям через Apple iPhone:

    20:37

    HP готовит к выпуску новую серию Tablet PC, Pavilion tx1400:

    19:38

    Фоторамка Ality Wireless PIXXA может служить календарем и выполнять множество других функций:

    19:20

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 RC4a:

    15:40

    У MSI тоже готов видеоадаптер на базе GeForce 8800 GT с 1 ГБ памяти GDDR-3:

    15:28

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.5.5:

    15:15

    Фото и технические характеристики платы ASUS X48 R.O.G. Rampage Formula:

    15:14

    Transcend S6: компактный кардридер с поддержкой многих форматов:

    14:59

    InPlay Technologies показывает новую HID-платформу, включающую активное перо и сенсорную панель:

    14:50

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.24:

    14:50

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.516 Build 1225:

    14:25

    Производители ноутбуков помогут «поднять» рынок DRAM, увеличив объем памяти базовых конфигураций до 4 ГБ:

    14:05

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.30:

    14:00

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1220:

    13:35

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.46:

    13:10

    Transcend выпускает USB-накопитель JetFlash V60 объемом 16 ГБ:

    12:52

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.72:

    12:45

    Infineon лицензирует IBM технологию встраиваемой флэш-памяти:

    12:39

    Samsung R700: новый мультимедийный ноутбук сначала появится в России:

    12:28

    Screen Digest предсказывает окончание «войны оптических форматов» и начало «трехмерного бума»:

    12:23

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.46:

    12:20

    Настройщики: PowerStrip v.3.76.594 Beta:

    11:55

    Фото и спецификации Radeon HD 3650, Radeon HD 3470, Radeon HD 3450:

    11:42

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.92:

    11:30

    BenQ Joybook Q41: ноутбук с двумя дисплеями :

    11:29

    Медиаплееры: WinAmp v.5.510:

    11:05

    Запись: FinalBurner Free v.1.26.0.119:

    10:40

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 7237 Alpha:

    10:15

    Утилиты: Vista Game Explorer Editor (VGEE) v.2.14 Beta:

    09:50

    ZM-NC2000 — сверхтихий кулер Zalman для мобильного ПК:

    09:31

    Утилиты: eBoostr v.1.1 Build 398:

    09:25

    Конвертеры: Cucusoft Zune Video Converter Suite v.7.7.7.6:

    09:05

    Резервное копирование: AutoVer v.1.2:

    08:45

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.06 Beta:

    08:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.73:

    08:15

    VVIKOO выпускает вариант GeForce 8800GT с 1 Гб памяти GDDR-3:

    08:08

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.9:

    08:00

    WidowPC NVIDIA GeForce 8800M GTX: один из быстрейших ноутбуков на рынке:

    07:55

    Себестоимость компонентов iPod touch вдвое ниже розничной цены:

    07:05

    Линейка блоков питания Zalman пополнилась моделью на 1 кВт — ZM1000-HP:

    03:02

    Цифровые фоторамки Digital Spectrum Solutions могут предсказывать погоду:

    02:34

    Zipit Wireless Messenger 2 — новая версия компактного устройства для обмена текстовыми сообщениями:

    01:32

    Buffalo SHD-UHRS: объём флэш-накопителей достигает 100 ГБ:

    00:57

    Вторая половина года оказалась трудной для Palm — родоначальник категории КПК терпит убытки:

    00:22

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