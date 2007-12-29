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    29 декабря 2007

    Fusion-io ioDrive — уточненные характеристики и доступность по цене от $2400:

    21:57

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.05:

    19:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.1.1.4:

    18:35

    Настройщики: Macro Express v.3.7c:

    18:10

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.84 Beta:

    17:45

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.50:

    17:20

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.2.327 RC:

    16:55

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.3.3:

    16:30

    Мультимедиа: Reaper v.2.025:

    16:05

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.10.252:

    15:40

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.52:

    15:15

    Графика: Paint.NET v.3.22 Beta:

    14:50

    Файловые обменники: Cabos v.0.7.5:

    14:25

    Медиаплееры: Songbird v.0.4:

    14:00

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.1.9:

    13:35

    Графика: WPanorama v.8.3.3 Beta:

    13:10

    Медиаплееры: MPlayer (2007-12-24):

    12:45

    Утилиты: SUMo v.1.3.0.30:

    12:20

    Мультимедиа: MP3tag v.2.39k Beta:

    11:55

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.1 Build 1127:

    11:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.36:

    11:05

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.08.3 Beta:

    10:40

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.4.2:

    10:15

    Интернет и сети: IE7pro v.2.0 Beta 5:

    09:50

    Диспетчеры закачек: Easy Video Downloader v.1.4.2:

    09:25

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.2:

    09:05

    Тестовые приложения: Memtest86 v.3.4a:

    08:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.8.6:

    08:30

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.4.2:

    08:15

    Восстановление данных: TestDisk v.6.9 Beta:

    08:00

    Фото дня: Intel D5400XS, двухпроцессорная плата с уникальным охлаждением:

    00:11

    Совместимость нынешних плат с процессорами Phenom: пока дела неутешительны:

    00:10

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