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    10 декабря 2007

    Norton Antivirus 11 обладает совместимостью с Leopard:

    23:46

    Palit GeForce 8600GT Super+ 1GB: еще одна видеокарта с 1 ГБ ОЗУ:

    21:32

    ASRock 939N68PV-GLAN: оригинальная плата для владельцев процессоров с Socket 939:

    18:42

    Toppan Printing и Sony показали на IDW гибкую электронную бумагу размером 10,5":

    18:29

    GIGABYTE выпускает GeForce 8800 GT, 256 и 512 МБ с кулером Zalman в серии Ultra Durable 2:

    18:18

    Patriot Memory DDR2-800 SO-DIMM — быстрая память для ноутбуков:

    17:41

    Утилиты: RegScanner v.1.60:

    13:35

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.97:

    13:10

    Patriot Memory анонсировала быструю память VIPER: PC3-1500 DDR3-1866 и другие модули серии:

    12:54

    Редакторы: RJ TextEd v.4.11:

    12:45

    Графика: TwistedBrush v.15.01:

    12:20

    Утилиты: Disk Heal v.1.46:

    11:55

    ZyXEL получает новые декларации о соответствии:

    11:47

    128 ГБ SSD теперь и в исполнении Toshiba :

    11:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.68 Build 3265:

    11:30

    Софт для сотовых: Floola v.2.2:

    11:05

    Графика: Paint.NET v.3.20 RC1:

    10:40

    Чистильщики: Eraser v.5.86:

    10:15

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.17 Platinum:

    09:50

    Мультимедиа: Reaper v.2.016:

    09:25

    Ошибка в 45-нм процессорах Intel станет причиной переноса даты их выхода на рынок?:

    09:11

    Запись: Oront Burning Kit v.2.4:

    09:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.72:

    08:45

    ProLite E1702WS — бюджетный широкоформатный монитор о 17":

    08:40

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.00 Beta:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 декабря 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 декабря 2007 года):

    08:00

    В следующем году OLPC всё-таки «подружится» с Windows XP :

    06:05

    20 января 2008 года — день анонса Intel Celeron E1000, а также процессоров Q9300, Q9450, Q9550 и E8190, E8200, E8400 :

    05:45

    Sharp LC-32GP3U — броские 32" мониторы AQUOS для игроков с поддержкой Full HD 1080p:

    04:45

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