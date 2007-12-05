  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 декабря 2007

    Acropolis Automation относит серию новых тонких клиентов к классу High-end:

    23:48

    Troll Touch продает «алюминиевые» iMac с тачскрином:

    22:54

    Brain Challenge — новая игра для iPod:

    21:49

    Новый флэш-накопитель Apacer AH160:

    21:33

    От жёсткого диска в Eee PC ASUS отказалась в последний момент?:

    19:45

    BenQ X Series — новые ЖК-мониторы для геймеров:

    19:37

    Мультимедиа: Anapod Explorer v.9.0.4:

    19:00

    Интернет и сети: Online TV Player v.4.06:

    18:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.380:

    18:10

    Настройщики: DTweak v.3.6:

    17:45

    Антивирусы: Avast! v.4.7.1098:

    17:20

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1 Build 9:

    16:55

    Dell выпускает «специальное издание» ноутбука XPS M1730 для поклонников игры World of Warcraft:

    16:39

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.2:

    16:30

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.8.0.668:

    16:05

    Новая бета Skype получила поддержку Leopard:

    15:48

    Настройщики: NiBiTor v.3.6:

    15:40

    Тайваньские производители считают, что нужды в 6x рекордерах Blu-ray пока нет:

    15:35

    Silicon Power выпускает Slim Drive с картой MicroSD внутри:

    15:34

    Веб-браузеры: Flock v.1.0.2:

    15:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (3.12.2007):

    14:50

    Резервное копирование: Backup4all v.3.10 Build 289:

    14:25

    Accordance Systems ARAID 2200: «прозрачный RAID 1» без драйверов и дополнительного оборудования:

    14:23

    Графика: XnView v.1.92 Beta 1:

    14:00

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.9.0.115:

    13:35

    STEC использует в SSD для ноутбуков MLC-память, что позволило вдвое снизить их цену:

    13:29

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.6 Build 9024:

    13:10

    Медиаплееры: WinAmp v.5.51 Build 1741 Beta:

    12:45

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.9:

    12:20

    Sharkoon SATA QuickPort: док-станция для подключения SATA HDD к ПК с интерфейсом USB :

    12:07

    Настройщики: Reg Organizer v.4.20 Final:

    11:55

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.3.7.3.685:

    11:30

    Интернет и сети: WiSSH v.2.84:

    11:05

    Графика: TwistedBrush v.15.0:

    10:40

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.5.1:

    10:15

    Кодеки: DivX v.6.8.0.11:

    09:50

    Inno3D выпускает ускоренную GeForce 8800GT i-Chill с необычным кулером:

    09:36

    Outpost Security Suite Pro 2008 получил награду VB100 по тестированию на Windows 2000 Pro:

    09:25

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.32:

    09:05

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1010:

    08:45

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.3b+02:

    08:30

    S760 и S860 — пополнение серии недорогих фотокамер Samsung :

    08:27

    Настройщики: Fresh UI v.7.96:

    08:15

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.5 Build 1248:

    08:00

    SPARKLE анонсирует GeForce 8800GT 256MB «с рекордной производительностью и по невысокой цене»:

    07:18

    ASUS P5N-T Deluxe с поддержкой 3 х SLI, фото и спецификации:

    06:52

    Мобильные процессоры Intel Penryn появятся уже 6 января :

    06:17

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018