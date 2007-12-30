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    30 декабря 2007

    Концепт студии Лебедева Оптимус Тактус: клавиатура-дисплей без кнопок:

    18:38

    Sapphire Atomic HD 3870 — ускоритель с охлаждением Vapor Chamber, способным справиться со 150 Вт тепла :

    17:39

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.12.30:

    15:40

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.0.0.40:

    15:15

    Утилиты: True Launch Bar v.4.23 Beta:

    14:50

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.0:

    14:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.3.6.6 Build 1236 RC6:

    14:00

    Первый взгляд на GeForce 8800 GS 384MB/768MB: и все таки это GPU G92:

    13:39

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.11.2:

    13:35

    Утилиты: FileMenu Tools v.5.3.1:

    13:10

    Графика: PhotoFiltre Studio v.9.1.0:

    12:45

    Чистильщики: System Cleaner v.5.56с:

    12:20

    Графика: PIXresizer v.2.0.3:

    11:55

    Утилиты: Registrar Lite v.5.6.6:

    11:30

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.3.2 Beta:

    11:05

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.403:

    10:40

    Утилиты: RegScanner v.1.61:

    10:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.641:

    09:50

    Мультимедиа: Fresh View v.7.38:

    09:25

    Кодеки: DivX v.6.8.0.19:

    09:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3999:

    08:45

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.6.2:

    08:30

    Настройщики: NiBiTor v.3.7:

    08:15

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.0.1537:

    08:00

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