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    19 декабря 2007

    Dell 3008WFP UltraSharp, 30" монитор с интерфейсом DisplayPort, официально: спецификации, цена:

    23:59

    Super Talent выпускает свои первые блоки питания, Atomic Juice:

    23:58

    Красный лазер Sharp ускорит запись встраиваемых в лэптопы оптических приводов:

    23:48

    Himax Introduces улучшает технологию светодиодной подсветки для экранов ноутбуков:

    23:44

    Fujitsu LOOX R: первый ноутбук с процессором Penryn?:

    23:37

    iPowerRush увеличивает время автономной работы iPhone и iPod:

    22:59

    AMD сосредоточит усилия на решениях multi-GPU для рынка high-end продуктов, ждем Radeon HD 3870 X2:

    22:45

    CRU-DataPort анонсирует выпуск сменных лотков для винчестеров с четырьмя типами интерфейсов:

    22:42

    AMD Phenom 9600 Black Edition добавлен в таблицу новых цен:

    21:30

    Apple разослала тестерам новые сборки апдейтов Leopard:

    19:58

    Эмуляторы: MAME v.0.122b:

    19:00

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.0:

    18:35

    Стандартизованы оптические носители объемом 60 ГБ:

    18:21

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (18.12.2007):

    18:10

    Безопасность: Malwarebytes' Anti-Malware v.0.80 Beta:

    17:45

    Восстановление данных: R-Studio v.4.2 Build 125042:

    17:20

    Apple выпустила MacBook, MacBook Pro Software Update 1.1:

    17:11

    Утилиты: SniffPass v.1.03:

    16:55

    Утилиты: Pfrank v.2.12:

    16:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.6:

    16:05

    Графика: TwistedBrush v.15.02:

    15:40

    Розничная цена процессоров Phenom берет отметку $200:

    15:31

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.53:

    15:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    14:50

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 737:

    14:25

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.60:

    14:00

    Radeon HD 3650 (RV635) — первые тесты производительности:

    13:44

    Intel: зачем выпускать 45-нм процессоры, если пока можно спокойно продавать 65-нм?:

    13:35

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    13:35

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.2 Build 53 Beta:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.5:

    12:45

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.10.3.147:

    12:20

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Beta 2:

    11:55

    Утилиты: DriverMax v.3.2:

    11:30

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.1.0.9:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: yMail v.1.0.240:

    10:40

    Конвертеры: Snosh v.2.0:

    10:15

    Brother предлагает лазерный принтер с Wi-Fi по цене «меньше 150 долларов»:

    10:00

    Графика: MyViewPad v.3.5.0 Build 4037:

    09:50

    Графика: High Quality Photo Resizer v.4.50:

    09:25

    Мультимедиа: Free Video Dub v.1.2.1.1:

    09:05

    Avago Technologies выпускает первый в отрасли приемопередатчик SFP для Fibre Channel 8 Гбит/с:

    09:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.70c:

    08:45

    Мультимедиа: QuickTime Lite for VCP v.1.07:

    08:30

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.6.237:

    08:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.31:

    08:00

    OCZ PC Power & Cooling Turbo-Cool 860: не всякий БП продается с семилетней гарантией:

    08:00

    V7 скоро предложит 24-дюймовые мониторы с HDMI и встроенными громкоговорителями по 459 долларов :

    00:45

    Платформа AMD Swift: на смену CPU+GPU может прийти один мощный APU:

    00:01

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