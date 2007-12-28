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    28 декабря 2007

    nova media обновила плагины для iSync:

    23:58

    Elgato обновила EyeTV:

    23:06

    Digital Foci выпустила сразу три новые функциональные фоторамки разного размера — от 5,7" до 15":

    20:16

    Chaintech выпускает APOGEE GT DDR3 1600, работающую при напряжении всего 1,6 В:

    19:42

    Sanyo San Ace 120 GV — новый кулер с большим воздушным потоком :

    19:33

    Hello Kitty NEC LaVie G — стильный ноутбук NEC, инкрустированный Сваровски :

    19:04

    Интернет и сети: WebAllow v.3.0:

    19:00

    Интернет и сети: VisualRoute 2008 v.12.0d:

    18:35

    TP-Link объявляет о начале поставок полной линейки оборудования стандарта 802.11n draft 2.0:

    18:32

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.3 RC:

    18:10

    Sony: бюджетная фотокамера Cyber-shot S730:

    18:07

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    17:45

    Polaroid XSJ-00750M — фоторамка о 7" с музыкой:

    17:28

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0.3.0:

    17:20

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.26:

    16:55

    Архиваторы: 7-Zip v.4.58 Alpha 1:

    16:30

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 7364 Alpha:

    16:05

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.7 Build 1030:

    15:40

    Настройщики: vLite v.1.1 RC:

    15:15

    Интернет и сети: JLC's Internet TV v.1.1.0 Final:

    14:50

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 12271:

    14:25

    Диагностика: S&M v.1.9.1:

    14:00

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.76:

    13:35

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.29:

    13:10

    GeForce 8800 GT скоро подешевеют:

    13:09

    В следующем году на рынке появятся 18,4-дюймовые дисплеи:

    13:08

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.07:

    12:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.12.2007):

    12:20

    Inno3D i-Chill GeForce 8800GT, официально: быстрейшая из 8800 GT:

    12:06

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.10:

    11:55

    У Samsung готов OLED-дисплей диагональю 31":

    11:32

    Кодеки: Codec v.8.2 Build 3:

    11:30

    Утилиты: ClickyMouse v.7.0 Beta 2:

    11:05

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.0 Beta 2:

    10:40

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.0 Beta 2:

    10:15

    Мультимедиа: Reaper v.2.020:

    09:50

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.62:

    09:25

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.62:

    09:05

    Чистильщики: Baku v.3.3 (Updated):

    08:45

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.3.0.1:

    08:30

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.22:

    08:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.47:

    08:00

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