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    1 декабря 2007

    Утилиты: Winstep Xtreme v.7.11:

    16:30

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.00:

    16:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.85:

    15:40

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.85:

    15:15

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.41:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (30.11.2007):

    14:25

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.5.4:

    14:00

    Выхода первых GeForce 9000 ждать совсем недолго:

    13:56

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.11 Final:

    13:35

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.08 Beta:

    13:10

    Настройщики: MSConfig Cleanup v.1.5:

    12:45

    Sapphire HD 3850 512MB Heatpipe — быстрый и бесшумный ускоритель:

    12:27

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.9.6:

    12:20

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.56:

    11:55

    Утилиты: Xpadder 2007.11.30:

    11:30

    GIGABYTE GV-NX88S512H-B: первый серийный ускоритель из GeForce 8800 GTS 512MB:

    11:14

    Графика: Paint.NET v.3.20 Beta 2:

    11:05

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.46:

    10:40

    Утилиты: AnyReader v.2.5:

    10:15

    Первое фото продуктов на NVIDIA MCP78:

    10:11

    Утилиты: IMAware v.1.2:

    09:50

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.30:

    09:25

    Корпорация Intel обновила набор инструментальных средств для поддержки Mac OS x Leopard:

    09:05

    F-Secure PSB – новый продукт для малого и среднего бизнеса:

    08:45

    Выпущен новый аппаратно-программный комплекс от Etegro Technologies, «Доктор Веб» и Novell:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.169.10 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 декабря):

    08:00

    ELSA GLADIAC 988 GT — адаптер на GeForce 8800 GT с 512 МБ памяти и игрой Crysis в придачу:

    03:38

    ASUS Nova P22: «двухлитровый ПК» с Core 2 Duo:

    00:56

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